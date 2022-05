Al via "Caffè corretto", il nuovo romanzo di Paola Gula

Si intitola Caffè Corretto il nuovo romanzo di Paola Gula. Il terzo, dopo Favola Imbandita e La Cantina dei Tre Lumi Spenti, tutti pubblicati per i tipi di Golem.

La vicenda coinvolge Silvia Giano e Luca Fanti. Lei è una strana barista romana la cui bellezza è imbarazzante almeno quanto i caffè che serve mentre lui è uno scrittore che ha perso la vena artistica.

Ma niente è come sembra e a mano a mano che la storia di Caffè Corretto si dipana, partendo da Roma per approdare a Mindino, borgata di Garessio, ogni personaggio riserverà delle sorprese, dimostrando di essere molto diverso da come si presenta.

Un divertente gioco di equivoci che, come succede in tutti i romanzi di Gula, trova il suo palcoscenico in un angolo poco conosciuto della nostra provincia. Garessio, Mindino e il meraviglioso Castello di Casotto.

Infatti, dopo la prima presentazione che avrà luogo venerdì 6 maggio nella prestigiosa sede della Fondazione Pavese a Santo Stefano Belbo, insieme al giornalista Fabio Gallina, Caffè Corretto andrà in scena proprio nel Castello di Casotto. Insieme all’autrice a presentarlo ci saranno Filippo Bessone, in arte Padre Filip e l’attrice Claudia Ferrari che ne leggerà alcuni brani.

I prossimi appuntamenti con Caffè Corretto saranno il 12 maggio a Cuneo presso la Libreria Stella Maris, insieme allo scrittore Gianmaria Aliberti Gerbotto, il 19 maggio a Palazzo Sacco a Fossano con Sonia de Castelli, il 27 maggio a Trino Vercellese con il blogger Raffaele Borghesio e il 29 maggio sotto i portici di Ceva con Simone Azzoaglio.