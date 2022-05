Alba, in corso Europa un bosco didattico e piante di frutti antichi

Venerdì 6 maggio, alle ore 9, nell'area verde Suor Tecla Merlo, verrà presentato un nuovo progetto sviluppato dal Rotary Club Alba e dal Comune di Alba, Assessorato all’Assistenza scolastica e Istruzione.

Volto a valorizzare e promuovere, soprattutto tra gli studenti, gli alberi autoctoni e le piante di frutti antichi, si articolerà in due fasi: la prima è la creazione di un bosco didattico in corso Europa, nell’area tra via Franco Centro e via Dario Scaglione, su di un terreno di circa 900 mq, accanto a un piccolo parco giochi.

L’ubicazione, in prossimità di varie scuole, ne agevolerà la fruizione a scopo didattico, oltre ad abbellire il quartiere con un buon numero di alberi e arbusti, tutti rigorosamente autoctoni: farnie, roverelle, carpini, aceri campestri, olmi cigliati, tigli, ciliegi selvatici, meli selvatici, biancospini, sorbi.

Il bosco contribuirà a diffondere il valore della biodiversità, minacciata spesso dalle piante esotiche invasive che possono alterare le condizioni ambientali preesistenti ed omologare i paesaggi. Le piante saranno corredate da tabelle descrittive con indicazioni storico-ambientali.

La seconda fase del programma sarà la piantumazione nei cortili e giardini interni delle scuole primarie della città, di almeno una pianta di frutti “antichi”: sorbo, gelso, melo/pero cotogno, corniolo, melograno, nespolo, susino ramassin, pero martin sec ecc.

Gli studenti potranno osservare il ciclo di vita e di sviluppo dell’albero e saranno stimolati a comprendere la capacità creativa della natura, ad apprezzarne l’importanza e a considerare una pianta come un essere vivente, da rispettare e tutelare.

Un cartellone riporta i dettagli del progetto con le essenze piantumate. Per ogni esemplare arboreo è stato installato un cartello riportante le generalità botaniche.