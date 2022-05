Anziani in coda sotto la pioggia: continuano i disagi al centro vaccinale di Borgo San Dalmazzo

Continuano i disagi e le conseguenti lamentele che riguardano il servizio del centro vaccinale di Borgo San Dalmazzo, in piazza Don Raimondo Viale.



La pioggia che ha caratterizzato il pomeriggio di oggi (martedì 3 maggio) si è abbattuta sugli utenti in fila davanti alla sede del centro vaccinale, così come comunicato da un nostro lettore.



Nello specifico si lamenta la presenza di anziani in attesa della somministrazione della quarta dose vaccinale costretti ad attendere il proprio turno sotto la pioggia, e poi spostati in un'unica stanza, in barba al distanziamento sociale di sicurezza.



Lamentele tutt'altro che inattese, e che si sommano a quelle raccolte nel corso del mese passato (ovvero sin da quando il centro vaccinale di piazza Don Raimondo Viale ha sostituito, di fatto, l'hub di Palazzo Bertello). La nuova sede viene da molti considerata tutt'altro che adatta ad accogliere le vaccinazioni, specie se di persone anziane e fragili.