Barge incontra la città cinese di Wencheng

Nell’ambito del costituendo progetto CAVE.A, nella mattinata di venerdì 29 aprile 2022, si è svolto un significativo incontro on line tra il Comune di Barge e la città di Wencheng (Wenzhou) sul tema della cultura territoriale e dei valori della migrazione.

L’evento è stato moderato dal Presidente dell’Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese (ANGI) di Torino Chen Ming.

La Sindaca del Comune di Barge Prof.ssa Piera Comba ha portato il saluto della città di Barge, a cui sono seguiti quelli istituzionali di Wencheng.

Hanno quindi preso la parola il Console Generale Cinese a Milano Meng Rui, responsabile per le comunità cinesi in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, in collegamento insieme al Console Wu Weican, nonché la Presidente della Wenzhou people’s association for friendship with foreign countries Sun Ling, il Vice Capo dipartimento per la comunicazione di Wenchen Zhou Jie, il responsabile dell’ufficio degli affari Esteri di Wencheng Zhu Limin, il Vice Assessore alla Cultura e al Turismo di Wencheng Lin Zengjin.

La direttrice del Museo Civico di Wencheng Wu Haihong è quindi intervenuta presentando diffusamente il Museo di Wencheng.

Erano altresì presenti il Responsabile dell’Area del Vice Segretario del Comune di Barge Dott.ssa Lorena Bechis, il Responsabile dell’Area del Territorio Dott. Ing. Cristiano Savoretto, l’Istruttore Amministrativo dell’Ente Dott.ssa Claudia Piola, referenti dell’Associazione Quasi Quadro di Torino, la Dott.ssa Allegra Alacevich, Proget Manager della Fondazione Compagnia di San Paolo, l’artista Stefania Ricci, lo scultore Hilario Hisola, Alessandra Sciabica dell’Accademia della Musica di Torino, il Prof. Maurizio Gomez e la Dott.ssa Paola Allemani del Politecnico di Torino.

Così ha commentato l’incontro il Console cinese Meng Rui: "Oggi il Comune di Barge e la Città di Wencheng hanno avviato questo scambio basato sulla cultura della migrazione e del museo rappresenta un ottimo inizio. Spero che le parti possano cogliere questa occasione per costruire insieme future collaborazioni amichevoli."

Il Presidente dell’Associazione Nuova Generazione Italo-Cinese (ANGI) di Torino Chen Ming ha rimarcato: "Quando il paese di origine e il paese ospitante stabiliscono un Ponte di Dialogo, la migrazione e le persone migranti esprimono il loro valore umano."

Dice la Sindaca Prof.ssa Piera Comba: “È stato un momento proficuo e straordinario, ci ha emozionato conoscere un territorio che seppur così lontano ha così tante cose in comune con il nostro! Ringrazio tutte le autorità intervenute e il signor Chen Ming per la sua preziosa opera di collegamento. Sono certa che è l'inizio di un cammino operoso che darà risultati culturali e sociali importanti per le nostre comunità”.