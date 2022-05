"Bonus 110%: è giunta l'ora di chiedere chiarezza non è possibile proseguire così"

È giunta l’ora di ribellarsi e di chiedere chiarezza non è possibile proseguire così!

Cambiare le regole in corso d'opera, non prorogare le scadenze in funzione di ritardi o interruzioni procedurali imposte dall’ente emanatore della misura, vietare le procedure di cessione durante le trattative, interrompere l’erogazione a lavori iniziati... Questa è solo la punta dell'iceberg dei problemi che lo Stato sta causando ai suoi contribuenti.