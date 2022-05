"Ciao, vero cuore giallorosso!": l'A.C. Bra piange la scomparsa dello storico tifoso Bruno Ferro

Lutto in casa A.C. Bra. E' mancato all'affetto dei suoi cari Bruno Ferro, storico tifoso della squadra giallorossa di cui seguiva sempre le partite in casa e non solo.

La società presieduta da Giacomo Germanetti lo ha voluto ricordare, attraverso i suoi canali di comunicazione, definendolo "uno dei ifosi più affezionati e appassionati".

IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DELLA SOCIETA' GIALLOROSSA

"Tutto il Bra calcio, a partire dal presidente Germanetti, si stringe attorno alla famiglia per la scomparsa di Bruno Ferro. All'età di 75 anni, ci lascia uno dei nostri tifosi più affezionati e appassionati. Sempre presente per le partite casalinghe della Prima squadra e presente (tantissime volte) anche in trasferta. Alla moglie Angela, al figlio Daniele (con la moglie Serena e la piccola Eleonora) e alla sorella Dina, va il nostro abbraccio. Ciao Bruno, vero cuore giallorosso!".