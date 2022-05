Dietro la copertina del giornale sezionale Ana ‘Da pare ‘n fieul’ c’è Francesca Semeraro

Bella soddisfazione per la pittrice Francesca Semeraro. Dietro la copertina del giornale ‘Da pare ‘n fieul’ c’è la sua illustrazione che rimanda all’appuntamento con l’Adunata nazionale degli Alpini 2022.





Con poche parole su Facebook l’artista braidese, ha espresso la sua gioia, mista a sorpresa: “Ricevere ‘Da pare ‘n fieul’ e vedere la copertina illustrata da me non ha davvero prezzo! Grazie per questo onore Gianfranco (colonnello Gianfranco Fabbri, storico capogruppo di Borgo San Dalmazzo, nonché responsabile di ‘Da pare ‘n fieul’, ndr)! W gli Alpini!”.