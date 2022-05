Dolore e sgomento a Bra, che perde uno dei suoi cantori: è morto Fra Luca Isella

Dolore e sgomento a Bra, che ha perso uno dei suoi cantori. Domenica 1° maggio è morto Fra Luca, all’anagrafe Pier Giorgio Isella. Una notizia inattesa, che ha gettato nello sconforto l’intera comunità cittadina.





Teologo, storico, uomo amato e stimato, il Frate cappuccino, classe 1944, ha combattuto alacremente contro una malattia, che però non gli ha lasciato scampo, strappandolo alla sua fraternità religiosa e alla città della Zizzola, che tanto amava ed alla quale aveva dedicato varie pubblicazioni in ambito storico.

L’ultimo saluto a Fra Luca sarà giovedì 5 maggio, alle ore 10, nella chiesa del Monte dei Cappuccini, a Torino. Lo piangono in tanti: i Fratini di Santa Maria degli Angeli, il clero locale, l’amministrazione pubblica, le confraternite dei Battuti Neri e dei Battuti Bianchi dove celebrava la Messa, fino alle associazioni culturali che arricchiva con le sue profonde conoscenze storiche.





Un ricordo commosso arriva da chi scrive, tramite il Caffè Letterario di Bra, un movimento culturale di cui Fra Luca faceva parte con grande orgoglio ed entusiasmo. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore, incolmabile. È difficile parlare al passato, per chi l’ha conosciuto continuerà ad essere presente con i suoi insegnamenti e quell’affetto che sapeva donare da buon pastore del Vangelo. Era un sacerdote, uno storico, ma soprattutto un amico, di quelli veri, sempre presente in tutto. Con lui il Caffè Letterario aveva un’anima, la stessa che si avvertiva leggendo i commenti del Vangelo che scriveva per la rubrica Schegge di luce. Sapeva trasmettere la sua passione per la storia e l’archeologia come nessun altro, tipo l’ultima volta ad Alessandria, nell’agosto 2021, in cui ha lasciato il pubblico a bocca aperta, parlando dei Templari. Ci mancherà tutto di lui.





La tomba di Filippo d’Agliè, la Bastita di Torino, le dimore dei Templari e il castello feudale di Bra, sono solo alcune delle avvincenti scoperte che Frate Luca lascia in eredità. Insieme a questa intervista dal meraviglioso sapore antico, rilasciata qualche anno fa. Quasi un testamento artistico e spirituale da farne tesoro. La riportiamo integralmente per mantenere vivo il suo ricordo. **************************************************

Fra Luca, vocazione e passione per la ricerca, quando e perché?

“Sono diventato frate nel 1965 all’età di ventun anni. Prima lavoravo come grafico e studiavo, facevo sport tirando di scherma, ma sentivo che tutto questo non mi bastava. Con l’ordinazione sacerdotale ho addizionato gli studi classici alla teologia ed a specializzazioni sulla liturgia e sulla spiritualità. Al di là dei compiti propri del mio ministero, la passione per la storia l’ho sempre avuta, è nei miei cromosomi. In particolare, nel 1987, dato che a Torino c’erano i restauri del nostro convento sul monte dei Cappuccini, i miei superiori mi avevano chiesto di seguire la Soprintendenza nell’esecuzione dei lavori. È stata l’opportunità per farmi un’esperienza. Insieme a docenti, esperti di architettura e di arte, sono entrato nell’ambito storico che tanto mi piaceva e ho potuto fare scoperta di personaggi, fatti e faccende che dal 1991 ho cominciato a pubblicare, in diverse puntate, sulla rivista Studi piemontesi”.

Durante i restauri del Convento del monte dei Cappuccini, che cos’hai scoperto?

“Ho scoperto che la celebre Bastita di Torino non era stata demolita, come si pensava. Con il georadar è stato possibile il ritrovamento di tutto il piano terra di questo monumento millenario che esiste tuttora sul monte dei Cappuccini e sorregge l’omonima chiesa la cui conformazione non è, quindi dovuta ad esigenze architettoniche, ma strutturali, presentando le stesse anomalie di pianta che si ottengono confrontando i documenti dell’Archivio di Stato. Fino al 1583, la Bastita è stata la fortezza extraurbana più importante di Torino e serviva a proteggere la città. Solo da lì si potevano controllare le strade ed i punti strategici, come il corso del fiume Po. In tutte le guerre che si sono svolte, dal Medioevo in avanti, c’era la preoccupazione costante di possedere il dominio di quello che ora si chiama monte dei Cappuccini, ma che allora si chiamava monte della Bastita. Essa compariva in tutti i documenti sia imperiali sia papali e aveva le funzioni che sarebbero poi state assunte dalla Cittadella di Emanuele Filiberto dal 1561/62. Infatti, quando i Savoia, da Chambery, arrivarono a Torino, facendone la nuova capitale del Ducato, si preoccuparono di difendere la zona verso la Francia, ovvero il lato opposto a quello dove sorgeva la Bastita, che invece presidiava la zona Sud, un tempo insidiata da altri nemici. Dagli studi svolti sulla base dei reperti archeologici che ho trovato sul monte dei Cappuccini, ora concentrati nei depositi della Soprintendenza, si arriva alla conclusione che la Bastita conservò la funzione strategica, militare e politica di rappresentanza della città. Inoltre, vide la presenza di servizio dei Templari che avevano il controllo del ponte medioevale sotto il monte dei Cappuccini. Grazie ad una somma di studi fatti con persone competenti di architettura, storia ed antropologia, come il Generale Guido Amoretti ed il professor Renato Grilletto, ho potuto trovare i riscontri quali il ritrovamento di personaggi sepolti e infine le murature che mi hanno permesso di ricostruirla. Recentemente, un modello della Bastita che ho disegnato è stato esposto nell’Archivio di Stato a Torino. Il plastico è stato realizzato dall’architetto Gritella”.

L’origine di un luogo sovente è avvolta in una leggenda. Quanto la leggenda muove gli esseri umani nel definire e scoprire la storia?

“Il monte dei Cappuccini era farcito di leggende. Confesso di essere molto razionale e di non aver paura dei dati oggettivi, per cui mi sono trovato a sfatare diversi luoghi comuni. Un esempio? Nel 1640 il Ducato di Savoia viveva la guerra di successione, inserita all’interno di altri conflitti europei, come la Guerra dei trent’anni. Francia e Spagna si contendevano il controllo del Ducato di Savoia che rischiava di scomparire in mezzo ad una commistione di eventi. Il 12 maggio un tradimento permise alle truppe francesi di entrare nella chiesa del convento dei Cappuccini. Iniziò così una sparatoria infernale ed un soldato ugonotto che cercava di scassinare il tabernacolo fu investito in pieno da una vampata di fuoco che riempì di fumo tutta la chiesa, come è ricordato da un quadro attualmente esposto nell’atrio. Tuttavia, ho scoperto che un militare spagnolo, da dietro la finestrella di devozione, sotto l’altare a muro dove era collocato il tabernacolo, aveva sparato al profanatore colpendo la cartuccera che costui portava sul petto. Nel 1890 circa, c’è stato un canonico che parlava di miracolo eucaristico, poiché sosteneva che il militare francese, in seguito a quell’episodio, fosse sopravvissuto e avesse cambiato vita. Tuttavia, le testimonianze dei frati, contenute nei documenti che ho visionato, lo smentiscono. A proposito, la Chiesa non si è mai espressa, perché non ritiene possibile l’esistenza di un Dio punitivo”.

Che cosa nascondeva ancora il Convento dei Cappuccini che i torinesi non potevano neppure immaginare?

“La tomba di Filippo d’Agliè, personaggio eccezionale del Ducato di Savoia morto nel 1667, che si sapeva fosse sepolto sul monte dei Cappuccini. Molti la cercavano, ma nessuno la trovava. Ho potuto sfatare un’altra leggenda. Si trattava di un uomo che non desiderava monumenti e voleva sparire dalla vita pubblica, tanto da voler diventare frate e vivere gli ultimi 24 anni da consacrato, pur obbligato a rimanere Primo Ministro per motivi politici. Trovai il suo corpo nel luogo più umile del Convento, come egli stesso aveva chiesto nel testamento: il letamaio della cucina, situato nell’orto superiore. Approfittando dei lavori in corso e cercando tra i disegni, nel luogo in cui un tempo, dai rilievi degli architetti, sorgeva il giardino, ho indicato il punto dove scavare. Insieme alla fossa biologica della cucina, sono spuntate fuori anche delle ossa. Era Filippo d’Agliè, i cui resti mortali riposavano insieme alla sua pipa segnata da famosa dedica. La sua tomba ora si trova nella chiesa dei Cappuccini per concessione dell’allora Arcivescovo di Torino, il cardinale Poletto, sentita la Soprintendenza. Ricordo anche di una telefonata fatta ad Umberto Eco, amico dei frati cappuccini, in cui sconfessavo la pagina del libro ‘Il pendolo di Foucault’ in cui descriveva l’anima di Filippo d’Agliè girare ancora attorno al monte dei Cappuccini alla ricerca di Madama Cristina, perché il corpo si era trovato. Fece una bella risata”.

Che cos’è per te la curiosità?

“Per me è un bisogno ancestrale, sono affascinato dalla ricerca. Qualche mio fratello dice che sono un cane da trifule ed è vero, perché non mollo l’osso fin quando non arrivo al fondo”.

Se potessi decidere, dove scaveresti in questo momento a Bra?

“Esiste una Bra sotterranea che ha certamente il suo fascino, ma sono molte di più le cose che si possono scoprire guardando in superficie. Ad esempio, partendo dal dipinto di Santa Barbara, risalente al 1662, conservato nella Chiesa dei Battuti Neri e situato dove un tempo c’era il pulpito, si può ammirare lo skyline di Bra aggiornato ai primi cinque anni di vita dell’Arciconfraternita che, prima di avere una sede propria e definitiva, fu ospite del rettore di S. Antonino e poi nella chiesa di S. Maria all’interno del vecchio castello. Dal profilo di questo prezioso documento, riemergono monumenti e architetture cancellati dal tempo, ma non dalla storia, come l’antico castrum braidae, formato da tre torri, di cui una non visibile dalla prospettiva occidentale e dai resti delle mura, che insieme narrano un illustre passato. Intorno all’anno 1000, i Brayda, una famiglia gemmazione dei Marchesi aleramici di Busca, ricevette in feudo dall’Imperatore il territorio di Bra, da cui prenderanno appunto il nome. Inizialmente erano legati ad Alba, poi ad Asti e alla fine dell’XI secolo erigono il castello attorno al quale nasce la Bra medievale, successivamente murata, l’antico borgo di Santa Maria a cui si aggiungeranno altri borghi dove sorgevano le primitive chiese di S. Andrea, S. Antonino e S. Giovanni. La stella dei Brayda brillò fino al XIII secolo”.

Quali riscontri esistono a conferma delle tue scoperte?

“Nel dipinto si vede Bra che nasce in alto come borgo di Santa Maria con il castello che troneggia sui bricchi che calano verso Fey. Esso sorgeva sul monte Guglielmo, dal nome di uno dei conti di Bra, a 200 metri dalla futura Zizzola e comprendeva al suo interno la chiesa di S. Maria. Scendendo con lo sguardo, troviamo la torre civica che svettava dal nostro secondo convento ubicato dove oggi c’è l’ex scuola media Craveri. Quindi, troviamo il campanile dell’antica chiesa di San Giovanni, quella di Sant’Antonino e quello di S. Andrea fuori le mura. Infine, si osserva il campanile della chiesa dei Battuti Neri ancora sprovvisto del sopralzo di abbellimento aggiunto dal Boetto. Essa sorgeva dove un tempo era edificata una cappellina che la popolazione braidese aveva dedicato a S. Barbara, tutrice dagli incendi e che dal XIV secolo aveva il suo da fare, visto che gli eventi naturali come i fulmini e le armi da fuoco potevano devastare le abitazioni in gran parte costruite con legno e paglia. S. Barbara lascia il posto a San Giovanni Decollato nell’epoca dell’urbanizzazione in cui Bra cresce. La Roata Nuova, oggi via Vittorio Emanuele II, cominciò a collegare tra loro i vari airali, le braide, cioè delle cascine che dal 1500 non sono più sparse, ma vicine alle mura medioevali. Resterà una cappella votiva in onore della santa all’interno della nuova chiesa dei Battuti Neri”.

Le cose che hai scoperto, da quali fonti provengono?

“Oggi il castello non esiste più, ma è possibile ammirarlo in documenti antichi come il Codex Astensis e sono ancora presenti alcune tracce. Dopo la sua distruzione, avvenuta nel 1515 ad opera delle truppe francesi di Carlo duca di Borbone, tutta l’area del castello è stata occupata dal convento dei Frati Cappuccini, demolito agli inizi dell’Ottocento dall’abate zoppo Valfrè che voleva farci una vigna. Oggi, percorrendo via Bonino e guardando in cima alla collina, si nota un fabbricato. Anche se da 200 anni è proprietà privata, questo edificio è un pezzo dell’ala settecentesca di quel convento e le fondamenta coincidono con quelle di un lato del castello. Verso l’interno sono ancora presenti gli archi del chiostro. Lavorando sulla pianta settecentesca del convento e avendo la scala per poterla verificare sulle mappe catastali del Comune - rigorosamente precise - ho potuto ricostruire la pianta del maniero. Essa, vista in proiezione, al di là dei particolari stilistici secondari di mero abbellimento, è la riproduzione del disegno medioevale del castello registrato nel 1300 sul Codex Astensis”.

Poter attingere direttamente agli originali degli antichi testi quali nuovi scenari ti ha aperto e quali sensazioni ti ha dato?

“Sono sempre avvinto da fascino e stupore quando mi trovo di fronte a documenti antichi, sia cartacei, ricavati da archivi o pubblicazioni, sia materiali come i reperti, perché ti rendi conto che sotto c’è la storia di persone, la fatica del vivere, sogni e tragedie. Io sono solo un modesto studioso, ma vedo la faciloneria con la quale tante volte si parla di storia senza leggere attentamente i documenti originali”.

Sei un infaticabile esploratore e anche un frate. Hai tempo per svolgere le attività di studio?

“Quando ero giovane avevo maggiori risorse fisiche, oggi mi sento più cauto e ho più tempo e libertà rispetto a quando ricoprivo altri incarichi specifici. Il mio lavoro consiste nel leggere, vedere, confrontare, cercare studi o persone in rapporto all’oggetto della ricerca. A Bra c’è un precedente rappresentato dal mio confratello padre Ettore Molinaro che, mentre era in vita, lavorava in ambito scientifico. Io, invece, mi dedico al settore storico e archeologico che indago attraverso i dati forniti, ad esempio, dall’architettura. Fu proprio il compianto padre Ettore a seguire il restauro del quadro di Santa Barbara di cui abbiamo parlato”.

Tu pensi qualche volta alla morte?

“Sì, ci penso. Nella mia vita personale l’ho anche sfiorata e ora che non sono più giovane ci penso ancora di più. Non so se avrò il coraggio di chiamarla ‘sorella’, come fece San Francesco d’Assisi, però ci proverò”.

Descrivimi la tua giornata.

“Di giorno lavoro e prego e di notte dormo. Prendiamo il caffè al mattino, pranziamo e ceniamo insieme e sempre insieme, in comunità, preghiamo tre volte al giorno”.

Non ti stanchi a pregare?

“Bisognerebbe pregare soprattutto meglio, dedicandosi all’ascolto della parola di Dio, che è il fondamento della preghiera. Per me ed i miei confratelli, è importante, durante la giornata, meditare il Vangelo del giorno e della domenica, perché l’omelia della Messa non sia semplicemente una trasmissione di dati, ma un confrontarsi a voce alta sulle esigenze che Dio ci mette di fronte nella vita di oggi. La funzione principale dei frati è proprio quella di cercare di riflettere la Parola di Gesù, come voleva san Francesco”.

I religiosi, francescani e non, praticano tempi di silenzio. A che cosa serve?

“Serve per ascoltare il Signore. Sentire è diverso che ascoltare. Ancora oggi, in piemontese diciamo: ‘Scuta!’, che significa: ‘poni mente!’. L’importante è trasmettere ciò che di cui tu ti fai trasparenza e, per un frate, è la Parola di Dio”.

Fratello, qual è la virtù a cui più tendi?

“Stare nella pace di Dio, nella sua amicizia è la cosa più urgente e fondamentale”.

Che cosa insegna la storia?

“La storia insegna che l’uomo, là dove si impegna, può crescere con l’aiuto di Dio e se intrattiene rapporti cordiali con gli altri. Sono una persona ottimista e nei decenni di lavoro nel settore storico, mi sono fatto tantissimi amici di studio e di ricerca che mi hanno arricchito. Ho imparato che in tutti i tempi ci sono uomini protagonisti di atti di eroismo e generosità, ma anche di egoismo e chiusura. Dobbiamo recuperare molto dalla storia, partendo dai giovani. In questo senso, è prezioso il lavoro della Dott.ssa Giovanna Cravero, direttrice di Palazzo Traversa, che cerca di agganciare i ragazzi con proposte come lo studio della storia dell’ambiente e della natura. Anche l’iniziativa del Museo Craveri di esporre dei pannelli sulla storia e l’ambiente di Bra è meravigliosa. Se si investe di più nel far conoscere queste cose, puoi sapere dove stai camminando oggi e non fai passi incerti, perché hai un piede fermo sulle esperienze della storia”.

Il futuro, quindi? Dipenderà dal passato.