Giornata mondiale della Croce Rossa: il Comune di Alba espone la bandiera dell’ente

Il Comune di Alba da oggi e fino a domenica 8 maggio 2022, Giornata mondiale della Croce Rossa, esporrà la bandiera dell’ente, aderendo alla campagna lanciata da Cri e Anci.

Il tema di questo anniversario, alla luce del conflitto in atto in Ucraina, è quello del Diritto Internazionale Umanitario quale strumento per garantire il rispetto dell’umanità anche in caso di interventi armati e per consentire ai civili di poter scappare e agli operatori umanitari di non essere considerati un bersaglio.

L’emergenza umanitaria in Ucraina ha visto la Croce Rossa Italiana in campo a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto, degli sfollati in loco e di quelli che hanno cercato e cercano riparo delle nazioni confinanti. Con diversi convogli partiti dall’Italia, ha consegnato derrate alimentari, coperte, trauma kit, materiali logistici e sanitari.

L’Amministrazione albese, ieri, ha ricevuto la bandiera dal Comitato locale di Alba della Croce Rossa Italiana e dato piena adesione al progetto. Il sindaco e l’assessore alla Protezione civile si complimentano per le azioni messe in campo dal gruppo locale a favore della popolazione ucraina, oltre al lavoro svolto quotidianamente per la comunità albese.

Nella notte tra il 7 e l’8 maggio – data scelta per celebrare la Giornata mondiale della Croce Rossa in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento – le torri albesi si illumineranno di rosso.