Monastero di Vasco si prepara al voto, svelati i componenti della lista a sostegno del candidato Franco Bosio

A pochi giorni dal termine per la presentazione delle liste in vista della imminente tornata elettorale del 12 giugno prossimo, a Monastero di Vasco si presenta la lista civica a sostegno del già annunciato candidato sindaco Franco Bosio (leggi qui).

“Sono particolarmente orgoglioso di presentare i componenti che mi accompagneranno in quest’avventura;" - afferma Bosio - "10 candidati che, oltre al sottoscritto, intendono dare continuità amministrativa ai risultati positivi sino ad oggi raggiunti, disponendo di una consolidata base da cui partire per assicurare al nostro Paese una amministrazione che sappia farsi trovare pronta in vista delle nuove ed importanti sfide che il prossimo futuro riserverà al Comune di Monastero di Vasco".

Come è composta la squadra?

"Il gruppo di persone che compongono la lista civica “Ancora Insieme – Siamo Monastero” ben rappresenta tutto il territorio del Comune e ne conosce appieno ogni sfaccettatura, comprese le problematiche da risolvere e le potenzialità da cogliere: si tratta, infatti, di donne e uomini che, oltre ad avere una notevole e variegata esperienza personale e professionale, che spazia in termini di età ed attività lavorative, vivono il Paese e per il Paese, dividendosi alacremente fra le varie associazioni ed iniziative che valorizzano e rendono ricco il Comune.

A rafforzare, poi, le caratteristiche di questa squadra, la preziosa presenza di coloro che il Comune lo hanno già amministrato brillantemente e per diverso tempo, e che ben conoscono le dinamiche della Pubblica Amministrazione, rendendo, di fatto, più agevole il raggiungimento degli obiettivi programmatici che la lista presenterà agli elettori.

Nelle prossime settimane, è nostra intenzione incontrare i Monasteresi per presentarci ed illustrare le proposte programmatiche alle quali tutta la squadra ha lavorato negli scorsi mesi".

Ecco i componenti della lista civica “Ancora insieme – Siamo Monastero”:

Franco Bosio, candidato Sindaco – 36 anni, Avvocato

Nicola Antonucci – 43 anni, Impiegato

Sabrina Basso – 41 anni, Insegnante di Scienze Motorie

Elena Danna – 47 anni, Commessa

Pietro Danna – 29 anni, Avvocato

Andrea Musso – 25 anni, Impiegato

Elena Turco – 30 anni, Responsabile provinciale Patronato ENAPA

Giovanni Battista Turco – 59 anni, Dipendente Agenzia Entrate di Mondovì

Marcello Turco – 33 anni, Studente

Marco Vivalda – 59 anni, Imprenditore Edile

Giuseppe Zarcone – 57 anni, Dirigente della Prefettura di Torino”