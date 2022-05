Cassa di Risparmio di Fossano approva i conti con utile in crescita del 20%

In data 29 aprile l’assemblea della Cassa di Risparmio di Fossano Spa ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2021, che presenta ottimi indicatori nonostante l’anno sia stato ancora segnato dal perdurare della pandemia da Covid-19 che ha avuto pesanti ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche.



Nonostante le incertezze infatti i dati vedono l’utile netto aumentare del 20,28% rispetto al passato esercizio, passando da 7.759.151 euro a 9.332.555 euro, le raccolte diretta e indiretta crescono complessivamente del 7,90%, mentre gli impieghi verso la clientela sono cresciuti del 2,34%.



Particolarmente soddisfacente il dato relativo al rapporto tra sofferenze nette e impieghi netti passato dall’1,07% allo 0,77%, testimone della grande prudenza e attenzione prestata dalla Cassa in tema di gestione del credito, e il patrimonio contabile che supera i 149 milioni di euro incrementandosi del 4,46%, valido presidio di solidità ed elemento fondamentale per garantire al meglio lo sviluppo dell’attività bancaria.



Ottimo anche il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione pari al 41,27% (cosiddetto "cost income") che attesta l’efficienza della struttura e si pone ormai da anni tra i migliori dati a livello di sistema.



“Nonostante le difficoltà insite nel periodo che stiamo vivendo tutti gli indicatori sono positivi – commenta con soddisfazione il presidente Antonio Miglio – e mettono le premesse per un buon 2022. Desidero ringraziare gli amministratori, i sindaci, la direzione e il personale tutto che, particolarmente in quest’ultimo anno, non hanno mai fatto mancare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, la propria fattiva collaborazione. La fiducia nella Cassa dimostrataci dai nostri clienti ci è di stimolo per sempre migliorare, a servizio delle famiglie e delle imprese del territorio. Desidero ribadire come fondamentale sia la sinergia di intenti per il complessivo sviluppo del nostro territorio con la Fondazione CRF ed in particolare con il presidente Mondino che dedica all’istituzione passione e competenza, contribuendo in modo determinante anche ai successi della banca”.