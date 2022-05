Guadagnare scommettendo: come fare soldi con i giochi dei casinò online

Scommettere è uno degli hobby preferiti dagli italiani e l’iconografia hollywoodiana ha contribuito enormemente al fascino del casinò. Per la maggior parte dei giocatori infatti piazzare una puntata al tavolo non è soltanto un passatempo, ma una vera e propria esperienza adrenalinica. Inoltre, per gli scommettitori più esperti, puntare sui giochi online rappresenta anche un’ottima fonte di reddito.

Come ci spiega Valeria Endrizzi, autrice specializzata in gambling e casinò online, è assolutamente possibile guadagnare giocando sulle piattaforme via internet, ma bisogna seguire particolari accorgimenti. Ecco come fare…

Fate attenzione alla ludopatia

Prima di andare avanti nel nostro articolo vogliamo puntualizzare quanto sia importante limitare la pratica del gambling, senza mai oltrepassare la soglia della ludopatia. Il demone del gioco è un fattore di rischio da non sottovalutare: per questo motivo tutti i casinò italiani aderiscono alle campagne di sensibilizzazione , indicando i link utili per ricevere aiuto specializzato in caso di ludopatia.

Abbiamo particolarmente a cuore questo argomento e non ci stancheremo di ripeterlo: chiunque voglia giocare d’azzardo può farlo può contare sulla sicurezza dei casinò e sull’aiuto delle istituzioni in caso di ludopatia. Per prevenire questo tipo di problematiche è possibile impostare un limite massimo di ricarica mensile e l’eventuale auto-esclusione dalla piattaforma.

Come iniziare a guadagnare sfruttando bonus e promozioni

Il modo migliore per iniziare a guadagnare ad esempio sui tornei al casinò è quello di sfruttare le offerte promozionali messe a disposizione dei neo-iscritti. La maggior parte delle piattaforme di gambling distribuisce bonus di benvenuto per invogliare i potenziali utenti ad iscriversi.

Tali bonus casino possono essere erogati con modalità differenti:

Free Spin - Giri gratuiti per iniziare a conoscere il gioco ed accumulare un gruzzolo iniziale da rigiocare secondo termini e condizioni.

Giri gratuiti per iniziare a conoscere il gioco ed accumulare un gruzzolo iniziale da rigiocare secondo termini e condizioni. Bonus casino senza deposito - Una cifra “extra” del tutto gratuita che può essere utilizzata per aumentare la familiarità con le slot e testarne il funzionamento

Una cifra “extra” del tutto gratuita che può essere utilizzata per aumentare la familiarità con le slot e testarne il funzionamento Bonus casino con deposito - Questi sono solitamente i più consistenti essendo calcolati in percentuale sul primo deposito. Si può andare dai 25,00€ fino a 500,00/1000,00€ non appena si completa la prima ricarica. I bonus casino con deposito possono essere utilizzate generalmente ovunque, anche per i tornei al casinò.

Conoscere i regolamenti e le funzionalità dei giochi

Se volete aumentare le vostre probabilità di guadagnare scommettendo sui giochi da casinò dovete per forza di cose iniziare a studiare. La fortuna è senza dubbio un elemento principale quando parliamo di gioco d’azzardo, ma ogni gioco o slot ha caratteristiche e funzionalità differenti…per sfruttarle al massimo sarà necessario conoscere bene i punti di forza su cui focalizzarvi.

Anche nel caso di bonus e promozioni invitiamo caldamente a prendere visione di T&C indicate nell’apposita sezione dei casinò italiani. In questo modo non rischierete di vanificare i vostri sforzi iniziali, puntando con cognizione al vostro obiettivo.

Testare i giochi per trovare il più adatto a voi

Grazie ai bonus ed alle promozioni che permettono di provare i giochi in modo gratuito, potrete testare slot e tavoli differenti, così da trovare quello adatto a voi. E’ molto importante infatti puntare in una situazione di comfort, quando sentiamo che l’esperienza di gioco è appagante in tutte le sue forme.

Vi ricordiamo che lo scopo principale dei casinò online è quello di fornire un servizio di intrattenimento agli utenti, prima ancora che un guadagno. Scommettendo in un ambiente a voi congeniale riuscirete senza dubbio a cogliere meglio tutte le eventuali opportunità di guadagno.

Quali sono i dati statistici da considerare

Abbiamo avuto modo di dire che il gioco d’azzardo è fortemente influenzato dalla fortuna, ma ci sono alcuni dati riguardanti le slot che i giocatori più esperti prendono come riferimento per avere una rendita potenzialmente maggiore.

Payout

Il payout di una slot machine è la percentuale di vincita che la slot stessa restituisce in un determinato periodo di tempo. Per fare un esempio, se il Payout è del 93% significa che in media ogni 100,00€ giocati la slot ne restituisce 93,00. Ovviamente questa è una statistica e tale deve essere considerata, ma è bene controllare il Payout dichiarato per ogni gioco a distanza presente sui casinò italiani. Alcune slot possono arrivare anche al 97% di ritorno, quindi occhi aperti!

Volatilità

La volatilità indica le frequenza di vincita ed il fattore di rischio. Slot con alta volatilità assicurano vincite consistenti ma con bassa frequenza; al contrario le slot a bassa volatilità sono spesso vincenti, ma le cifre sono nettamente inferiori.

Conclusioni

In conclusione questi sono tutti gli aspetti da tenere in considerazione per iniziare a guadagnare sui casino online. Ricordate sempre che non c’è certezza alcuna nel gioco d’azzardo e dovrete sempre tenere sotto controllo il vostro impulso.