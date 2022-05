Nessun tipo di demolizione può essere portata a termine da soli: in tutti i casi bisogna contattare dei professionisti che hanno le opportune autorizzazioni distribuite dagli organi deputati. Solo in questo modo si può dire di riuscire a programmare una rottamazione auto in sicurezza e soprattutto in legalità.

Ma vediamo più accuratamente, nel corso di questo articolo, quali sono i passi da fare.

Per prima cosa è bene verificare se esistono degli incentivi statali, al momento, che consentano di guadagnare sull’usato da rottamare. Di solito sono variabili, dipendono dal momento storico e soprattutto sono contestuali all’acquisto di un veicolo nuovo che rientri in alcuni parametri. La macchina che andremo a comprare dovrà essere ibrida o elettrica oppure di una categoria che garantisca basse emissioni inquinanti e bassi consumi.

Ma anche l’usato da rottamare deve rispettare certe restrizioni: in genere deve avere più di 10 anni di immatricolazione alle spalle e questo ovviamente è per scongiurare il fatto che vengano rottamati veicoli nuovi perfettamente funzionanti che possono essere venduti sul mercato dell’usato. Questo è l’unico caso in cui abbia un senso richiedere la demolizione ad una concessionaria, perciò se non ci riconosciamo in questa casistica passiamo direttamente allo sfasciacarrozze, meglio chiamato oggi centro per la demolizione. Buona spesa che è possibile risparmiare a quella del carroattrezzi se la nostra vettura si sposta ancora in maniera autonoma, altrimenti bisognerà fissare un appuntamento e concordare una data e un orario per il ritiro del veicolo.





Al momento del ritiro dovremmo presentare il certificato di proprietà della vettura, il libretto di circolazione, le due targhe e naturalmente la fotocopia dei documenti di identità del proprietario e del codice fiscale.





È bene che si sia controllato precedentemente se la vettura sia sottoposta ad un fermo amministrativo, perché il fatto che abbia delle pendenze bloccherà l’iter di rottamazione: alcuni centri per la demolizione forniscono un servizio in base al quale un professionista svolgerà questo tipo di pratica burocratica al posto dell’utente.

Per quanto riguarda invece i costi e ovviamente i costi dello sfasciacarrozze, di solito vengono mantenuti molto bassi e molto spesso è possibile farla rottamare la propria auto pagando esclusivamente le spese imposte dalla legge ovvero i bolli e gli emolumenti dovuti. Questo è possibile proprio per il fatto che il processo di smaltimento stesso non è operato solo per non rilasciare la vettura nell’ambiente (il che sarebbe già passabile di sanzione proprio perché si tratta di un rifiuto pericoloso ed ingombrante). In realtà, andare a recuperare una grossa fetta percentuale dei pezzi di ricambio significa poterli rivendere sul mercato a tutte le persone che ne hanno la necessità e vogliono acquistarli a prezzi bassi.

Anche gran parte dei materiali e dei liquidi può avere un valore sul mercato: ciò che dovrà essere distrutto della vettura è solo una minima parte, meno del 30% delle sue componenti.

Perciò, consegnando la nostra automobile allo sfasciacarrozze potremmo avere in cambio un certificato di rottamazione che ci esenta da ogni responsabilità rispetto all’auto e al pagamento del bollo ed è tutta la parte che dobbiamo svolgere in prima persona.