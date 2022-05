A Tarantasca torna "Onde Sonore": sabato 16 luglio Matteo Romano sul palco

Si terrà dal 14 al 16 luglio la nuova edizione - in presenza - di "Onde Sonore", attesissimo evento musicale dell'estate di Tarantasca.

Il primo ospite confermato è il cuneese Matteo Romano, che si esibirà sabato 16 luglio alle 21. Dalle 22.30 spazio alla festa vera e propria di Onde Sonore, con cover e dj set.

L'apertura dei cancelli sarà per le 19.30. Biglietti su ticketone.

Matteo sarà accompagnato dalla sua band composta da Dario Giuffrida (elettronica), Marilena Montarone al basso e Fabio Zacco alle tastiere. Valeriano Chiaravalle, già suo direttore d’orchestra all'Ariston di Sanremo, curerà gli arrangiamenti live dei brani.

"Per noi una grande soddisfazione ed emozione poter ospitare Matteo sul palco di OndeSonore nel Comune di Tarantasca a due passi da Cuneo sua città d'origine - spiega Davide Nivello - Vogliamo invitare tutti al concerto famiglie, adulti ma in particolare il pubblico più giovane che segue Matteo sui suoi canali social proponendo un'edizione 2022 all'altezza della precedente. Nel panorama dei grandi appuntamenti e concerti in Provincia ci siamo anche noi di OndeSonore una squadra di amici tarantaschesi tutti volontari che con tanto entusiasmo e passione ha saputo far crescere bene questa manifestazione regalandoci tante emozioni".