"Improvvisazione. Un viaggio da Bach ai giorni nostri": a Mondovì una conferenza-concerto organizzata dal Liceo Vasco Beccaria Govone

In programma una Conferenza-Concerto, organizzata dal Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì, sabato 7 maggio alle 17:00.

Nell’ambito del Progetto Educare con l’orecchio, realizzato con il contributo della Fondazione CRC, The Duet, la formazione con Alberto Bellavia al pianoforte e Roberto Fiello Rebufello al sax, analizzerà come l'incontro tra musica scritta e musica improvvisata diventi linguaggio universale per comunicare stati d'animo.

Attraverso considerazioni e aspetti fondamentali sulla linea che divide la tonalità dalla atonalità, il pubblico verrà avvicinato al linguaggio dell’improvvisazione mediante un excursus che parte dai tempi di Bache, passando per la musica afroamericana, arriva all'era contemporanea.

La Conferenza -Concerto si terrà presso la Sala Ghislieri di Mondovì, in Via Francesco Gallo, dalle ore 17 alle ore 18:30. L’evento è rivolto a studenti e docenti, del Liceo e di altre scuole, ed è aperto alla cittadinanza tutta.

L’accesso alla sala sarà regolato secondo la normativa vigente. L’iniziativa è riconosciuta come corso di formazione per i Docenti e ai fini del credito scolastico per gli allievi del triennio.

Per gli interessati è necessario iscriversi al link: https://forms.gle/968kethrycNjf2p9A