Amministrative Mondovì, il Patto Civico si presenta ai cittadini

"Sabato 7 maggio, dalle 16.30, il Patto Civico si presenterà ai cittadini: l'intera squadra, formata da 8 liste, svelerà così la sua definitiva composizione fatta di 128 monregalesi che hanno a cuore il futuro della città e che, per lavorarci, hanno messo da parte le proprie differenze" annuncia il candidato Sindaco Luca Robaldo.

"Patto Civico è la coalizione che, senza alcun simbolo di natura partitica, intende proporre alla comunità cittadina un metodo di governo condiviso, aperto alle istanze di tutti e capace di dare a Mondovì una forte identità quale città attiva, solidale e concreta.

Nelle varie liste sono rappresentate le tantissime sensibilità della nostra città, sono presenti professionalità diverse ed il giusto mix fra giovani e persone d'esperienza.

È la competenza a farla da padrone, quella competenza in grado di dare a Mondovì il giusto piglio per affrontare le sfide che verranno. E poi la serietà, quella necessaria per lavorare con coesione al futuro della città" conclude Robaldo.

La presentazione, che si svolgerà presso il Centro Congressi del Beila dalle 16.30, è aperta a tutti i cittadini.