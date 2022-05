A Saluzzo si inaugura “Il quartiere”: l’eredità di “Saluzzo Monviso 2024”, “Start 2022” e una grande festa finale

Un edificio che risale al ‘700 e che si proietta nel 21° secolo. Da caserma a polo socio-culturale del- la città. E’ «Il Quartiere», la nuova veste dell’ex «Musso» di piazza Montebello, un’operazione architettonica, culturale e sociale che ha portato a “riabitare” locali abbandonati per decenni.

Un esempio di trasformazione che è al centro del programma di «Start 2022», il cui tema è per l’appunto «riabitare».

Nel 1991 l’edificio intitolato al capitano Mario Musso venne definitivamente dismesso dagli Arti- glieri da montagna, con il trasferimento del Gruppo «Aosta» a Fossano.

Per ripercorrere il progetto alla base della riqualificazione e narrare i passaggi già effettuati e quelli futuri, l’Amministrazione civica del sindaco Mauro Calderoni ha organizzato un programma con quattro appuntamenti nell’arco di un mese. Il cartellone prende il nome di «RiAbitare il futuro» e si conclude con una grande festa.

Primo evento sabato 7 maggio con «Cultura, Territorio, Prospettive».

"Come ben sa chi segue le vicende saluzzesi con costanza – dice il sindaco Calderoni – lavoriamo alla riqualificazione del “Quartiere” da tanto tempo. I suoi spazi sono stati teatro di alcuni dei momenti salienti dei lavori di preparazione del dossier di candidatura di Saluzzo e delle Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura per il 2024. Il sogno di essere investiti del titolo si è ormai infranto, ma non lo spirito che ha animato il percorso. Sabato 7 maggio vogliamo ritrovarci, innanzitutto ma non solo, con i tanti cittadini che hanno dato il loro contributo per ringraziarli e per ripartire con loro dando concretezza alle idee contenute nel dossier di candidatura, il cui titolo è “Una montagna di futuro”.

Sabato 7 il ritrovo è fissato alle 9,30 nella Sala “tematica”. Alle 10 il via ai lavori con l’introduzione del primo cittadino Calderoni. Alle 10,10 l’approfondimento «Saluzzo 2024: cosa abbiamo impara- to?» con Paolo Verri, Cecilia Bergamaschi, Lodovica Gullino, Michele Fino e Fredo Valla, cioè il direttore della candidatura con la sua principale collaboratrice e il comitato scientifico. Modera l’incontro l’assessora alla Cultura della Città di Saluzzo Attilia Gullino.

La mattinata prosegue alle 11,20 con la presentazione del nuovo progetto che da Saluzzo coinvolge le vallate del «Re di Pietra» e in particolare le nuove generazioni. Si tratta di «Monviso future lab» e sarà introdotto da Paolo Caraccio con Stefano Colmo e dall’assessore Andrea Momberto.

Infine, le prospettive del nuovo polo alle 11,50 con «Spazi e funzioni de Il Quartiere. Novità per il futuro» con Momberto e la Fondazione Santagata.

Il complesso che si trova nel borgo San Martino ed è racchiuso da piazza Montebello, corso Pie- monte, via Monviso e via Traversa del quartiere, oggi ospita il liceo «Soleri Bertoni», la sede operativa della Fondazione «Amleto Bertoni» e le ex scuderie che sono sale polivalenti e spazi espositivi. Insistono, inoltre, nella struttura il Centro Famiglie, lo spazio giovani, la sala prove, la “casa delle associazioni” con la sede, ad esempio, della locale sezione dell’Associazione Nazionale Alpini, de- gli scout del gruppo Agesci «Saluzzo 1», del centro di aggregazione femminile «Penelope» e nume- rosi altri. Da circa un anno è sede della biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi» (ultimo “tassello” ad essere stato inaugurato nel giugno 2021). E’ in corso il cantiere su parte della manica su corso Piemonte dove la Provincia, ente responsabile delle scuole superiori, sta realizzando un’aula magna e altri locali per il «Soleri Bertoni». Infine, in autunno è previsto l’avvio dei lavori al primo piano dell’edificio su piazza Montebello dove sarà ricavata una foresteria da oltre 20 posti con anche i lo- cali per il custode. A «Il Quartiere» sarà anche realizzata una caffetteria-ristoro.