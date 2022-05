Bagnolo: al via la rassegna musicale Trames, classica da scoprire

Giunta alla sua terza edizione, la rassegna musicale Trames – Musica da scoprire, ospita nel 2022 cinque concerti che avranno come filo conduttore la partecipazione attiva dei Giovani.

Si esibiranno infatti giovani artisti di altissimo livello: il Trio d’archi David l’8 maggio alle 17; il Quintetto di Fiati e Pianoforte del progetto itinerante I Conservatori in Piemonte il 13 luglio alle ore 20.30 e il Duo Védèche – Borges il 27 luglio alle 20.30.

Il concerto Cori Giovanili, il 5 giugno alle 17 rappresenterà un importante momento di coinvolgimento dei giovani e del territorio: sul palco dello spazio Firad, saliranno infatti oltre cento giovani coristi provenienti dall’ Istituto Comprensivo “Beppe Fenoglio” di Bagnolo Piemonte, dall’Istituto Soleri - Bertoni di Saluzzo oltre all’Ensemble Vocale Polimnia, diretti dai Maestri Paola Caselli, Enrico Miolano e Claudio Fenoglio. Ogni gruppo porterà il proprio repertorio, la propria vocalità e freschezza, per poi unirsi in un unico dirompente e coinvolgente momento collettivo finale.

Ultimo appuntamento della rassegna sarà all’insegna dell’esplosione di grinta e vitalità con I Polifonici del Marchesato diretti dal M° Enrico Miolano, l’11 settembre alle 17.

La rassegna musicale Trames, patrocinata del Comune di Bagnolo Piemonte, con la direzione artistica del M° Claudio Fenoglio, e per volontà dell’imprenditore bagnolese Enrico Novarino CEO di Firad Spa, sponsor principale della rassegna, si pone come fondamentale momento di ascolto, sensibilizzazione e coinvolgimento per i giovani, le loro famiglie, il pubblico e si avvale di realtà musicali che operano sul territorio.

Attraverso l’accostamento dei differenti linguaggi musicali e della sapiente narrazione del Direttore Artistico, il pubblico avrà modo di avvicinarsi, con facilità, ai classici della musica.

Il primo appuntamento si terrà l’8 maggio alle 17 presso il Teatro Silvio Pellico di Bagnolo Piemonte con il Trio d’Archi David.

Saranno protagonisti della scena Gloria Santarelli violino, Maria Taglioni viola, Tommaso Castellano violoncello, in un repertorio di musiche di L. Boccherini (Trio Op. 14 n.1), F. Schubert (Trio in Sib Maggiore, D. 471) e L. van Beethoven (Trio in Do Minore, Op. 9 No. 3).

Il Trio David si forma sotto la guida di Antonello Farulli presso l’Accademia di Imola e frequenta il corso di perfezionamento di musica da camera con il Quartetto Prometeo presso Avos Project.

Ha suonato nell’ambito dell’Imola Summer Music Festival presso la Rocca Sforzesca di Imola, al Festival Sesto Rocchi a San Polo D’Enza, al Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, nella sala del David di Michelangelo presso la Galleria della Accademia a Firenze per “Friends of Uffizi”, a Villa di Donato a Napoli. Occasionalmente si esibisce con la violinista Mirei Yamada per Avos Project. Partecipa ad eventi culturali come il Festivaletteratura nel Palazzo della Ragione di Mantova, dialogando attraverso interventi musicali con la poetessa Ruth Padel sul libro Variazioni Beethoven.Collabora con l’Università di Padova esibendosi all’interno della Sala dei Giganti per una conferenza sul Modernismo nell’ambito del festival “Essere a Tempo”.

I biglietti dello spettacolo ( Posto unico 5 euro) sono acquistabili un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni, prenotazioni e prevendita scrivere a prenotazioni@polimnia.it.