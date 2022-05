«Bosco buonanotte» e «Tuffi di superficie» doppio appuntamento con «Trame di quartiere» a Saluzzo

Doppio appuntamento, questa settimana, con la rassegna culturale «Trame di Quartiere» della biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi» di Saluzzo.

Primo ritrovo domani mercoledì 4 maggio alle 18 nella sala tematica del Quartiere (piazza Montebello) con l’associazione culturale «Voci erranti» che presenta il libro «Il bosco buonanotte», una presentazione per adulti del volume illustrato per bambini.

«Questa pubblicazione – spiegano dalla biblioteca – è nata da un laboratorio di scrittura creativa con tredici detenuti del carcere di alta sicurezza “Rodolfo Morandi” di Saluzzo. La fiaba, scritta collettivamente dai tredici papà reclusi, nasce dal loro dolore e dal loro interrogarsi su come essere padri di figli lontani, visti poche volte l’anno, e su come dire loro la verità».

Un libro illustrato per bambini ma non solo, metafora adatta anche ai lettori adulti, strumento didattico per approfondire temi quali la genitorialità a distanza, la solitudine, le difficoltà affettive e di relazione dentro e fuori il carcere. Il percorso è stato ricco di riflessioni, dubbi, emozioni, reale occasione di rilettura dei propri vissuti e di libera espressione delle singole e collettive sofferenze. " Possiamo essere bravi e buoni, ma le cose brutte alle volte succedono e non ci si può far niente.

Che cosa si nasconde dentro il cuore di ognuno? Gelosia, invidia, rancore, odio, brama di potere o di vendetta, ferocia e poi amore, tenerezza, amicizia erano quindi frutti della stessa pianta ".

La rassegna ritorna venerdì 6 maggio sempre alle 18 e sempre nella Sala tematica del Quartiere con l’autrice «Paola Farinetti» e il suo ultimo volume «Tuffi di superficie».

«Questo romanzo – spiegano i curatori - procede per racconti dove non tutto è letteralmente vero, ma tutto è intimamente vero e crudo. Una donna di una cinquantina d'anni disegna sulla pagina scritta i fotogrammi della propria esistenza. Quella vissuta? Quella immaginata? È stata una bambina voluta, ma sola, una ragazza inquieta, una moglie e madre che ha vissuto momenti di felicità e di profondo dolore. A partire da dettagli apparentemente insignificanti come un cappotto di tweed, una ciabatta, la scia di un piccolo aeroplano, Paola Farinetti si tuffa nel mare dei ricordi per poi riemergerne portando alla luce il senso dell'esistenza».