Giunta e Consiglio di Rifreddo riunito all’alba per partecipare al bando “Rigenerazione urbana”

La Giunta ed il Consiglio Comunale rifreddesi si sono riuniti ad un ora davvero insolita.



L’esecutivo infatti ha deliberato addirittura alle 7.30 del mattino e subito dopo (alle 8,15) si è riunito anche il Consiglio Comunale. Oggetto delle sedute mattutine alcune delibere urgenti ma soprattutto l’approvazione di una Convenzione con i comuni di Barge, Envie, Revello, Sanfront e Paesana propedeutica alla presentazione di un progetto per il bando PNRR - Rigenerazione urbana.



“In questo periodo - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - stanno uscendo tantissime opportunità di finanziamento ed ovviamente noi cerchiamo di coglierle. Ciò comporta però un grosso lavoro ed a volte per rispettare le scadenze ed ovviare agli imprevisti dell’ultimo minuto si deve convocare gli organi comunali in fretta e furia nonché ad orari del tutto inconsueti”.



Nonostante l'orario la risposta dei Consiglieri ed Assessori è stata corale e così le delibere sono state approvate e, per ciò che consta quella del bando del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, immediatamente trasferita al comune di Barge che in qualità di capofila a sua volta ha provveduto alla presentazione.



Entrando nel dettaglio del progetto va detto che lo stesso è stato assemblato dallo studio Chintana di Torino e che la richiesta di contributo riguarda singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici relativi a manutenzione per riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie pubbliche, il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale nonché la mobilità sostenibile. Un contesto in cui Rifreddo ha inserito l’intervento volto alla a riqualificazione del Laboratorio del Paesaggio montano e dell’area esterna allo stesso. Un’opera decisamente importante che se verrà finanziata consentirà lavori per un valore circa 800 mila euro. “Anche - conclude il sindaco - questa volta siamo riusciti a presentare il nostro progetto il che data la complessità del bando ed i tempi ristretti è già un mezzo successo. Per questo voglio ringraziare la disponibilità di tutti i consiglieri ed in modo particolare quelli delle minoranza consigliare che non hanno fatto mancare il loro contributo, i dipendenti ed il segretario comunale che nonostante i tanti Consigli in quel giorno è riuscito a trovare il tempo anche per i nostro”. Vinta la contro il tempo per partecipare al bando rimane ora da vedere se tanto darsi da fare porterà a qualche risultato oppure se purtroppo tutto sarà stato fatto invano. Una domanda che se il ministero manterrà la promessa sui tempi di valutazione dei progetti troverà la sua risposta e fine giugno.