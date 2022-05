Presentato a Barge il carteggio Ludovico Geymonat- Antonio Giolitti

Nell’ambito delle celebrazioni in occasione della ricorrenza del XXV Aprile, nella mattinata del 25 aprile 2022 è stato presentato a Barge il libro “La moralità come prassi. Carteggio Ludovico Geymonat – Antonio Giolitti 1941-1965.



In appendice un’intervista inedita ad Antonio Giolitti”. L’opera, contenente la corrispondenza intercorsa tra il Filosofo della Scienza Ludovico Geymonat e il politico Antonio Giolitti dal 1941 al 1965 è stata curata dal Prof. Fabio Minazzi - Ordinario di Filosofia della Scienza dell’Insubria, presente a Barge per illustrare in anteprima al pubblico questo volume che mette in luce due insigni rappresentanti di quella "brigata kantiana" che scelse la Resistenza come categorico imperativo morale, prima ancora che politico.

Molto ampia e commossa la partecipazione di pubblico al dialogo tra il Prof. Minazzi e Mario Garofalo, nipote di Ludovico Geymonat.

Toccante la lettera mandata da Rosa Giolitti, figlia di Antonio.

Scrive Rosa Giolitti: “il lavoro del Prof. Minazzi di pubblicazione della corrispondenza tra Ludovico Geymonat e Antonio Giolitti e la sua solida introduzione, mi ha colpito per la sua originalità e profondità, e per l'efficacia con cui mette in evidenza due grandi personalità della sinistra italiana - Ludovico e Antonio - che, pur tanto diverse, hanno in comune una visione, un’aspirazione e un approccio al ragionamento e alla riflessione che nel loro rigore e nel loro carattere disinteressato, sono stati la base solida e duratura di una grande e lunga amicizia. Quella che Minazzi definisce con un bellissimo titolo, “la moralità come prassi”. […] L'occasione di onorare la ricorrenza del 25 aprile, Festa della Liberazione, ricordando e riflettendo su due personalità che hanno dato un contributo coraggioso, rigoroso e di alta moralità non solo alla Resistenza italiana, ma anche, successivamente, allo sviluppo politico e culturale del nostro Paese, è il modo migliore per attribuire a questa giornata, i cui valori sono spesso minacciati e contestati, i contenuti che merita, sempre”.

Sempre il 25 aprile è stata inaugurata la prima installazione dei “Dormienti” dell’artista Hilario Isola, dedicata al partigiano Pompeo Colajanni (Barbato) nei locali del costituendo Museo “Stazione di Ripartenza”, antenna museale del nascente Ecomuseo “Terre Resistenti".