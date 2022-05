A Mondovì Piazza un maxischermo per tifare LPM BAM!

In occasione della prima sfida di Finale PlayOff Promozione, che vedrà l’LPM BAM Mondovì impegnata sul campo di Macerata, Lpm pallavolo Mondovì, grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Mondovì e dell’Associazione Funicolare, allestirà un maxi schermo in Piazza Maggiore per offrire a tutti i monregalesi la possibilità di vedere in compagnia la gara.

La società sportiva ringrazia l’amministrazione comunale e la Funicolare per sbrigare le formalità burocratiche, necessarie per regalare questa fantastica opportunità ai tanti appassionati.

Un grazie speciale a Bus Company che, da grande sostenitore rossoblu, allungherà la validità del biglietto della funicolare, che sarà operativa fino alle ore 23.00!

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 8 maggio: il fischio d’inizio del match è fissato alle ore 16.45.