Atletica: Francesca Bianchi dell'Avis Fossano 4ª al Meeting Athletic di Milano

Al 9° Meeting Athletic Èlite, manifestazione di respiro internazionale svoltasi sabato 30 aprile a Milano, Francesca Bianchi dell’Avis Atletica Fossano ’75 si è piazzata al 4° posto delle graduatorie assolute annuali sugli 800 m, con il tempo di 2’07”44.

Il fantastico risultato potrebbe valerle uno dei posti a disposizione per i campionati italiani assoluti a cui, nell’edizione di quest’anno, potranno partecipare soltanto 16 atlete. Il gruppo delle giovani che si sfideranno a livello nazionale sarà determinato dalla Challenge nazionale di Firenze del 5 6 giugno e dalle graduatorie nazionali alla data del 12 giugno.

In attesa dell’evento di giugno, Francesca si terrà in allenamento partecipando ad alcune gare sulla distanza dei 400m per tornare poi alla sua specialità, gli 800m.