Coppa Italia e Sciabola Master: bronzo per l'Accademia Scherma Alba

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio si è svolta a Busto Arsizio (VA) la 5^ e ultima prova del Circuito Nazionale Master 2021-22.

L'Accademia Scherma Alba schiera 4 atleti master: Francesca Calissano (Spada Cat.0), Umberta Riboldi (Spada, Sciabola e Fioretto Cat.2), Alessandro Tosoni (Spada e Sciabola Cat.0) e Daniela Valorzi (Spada Cat.1).

Le prestazioni di tutti sono più che soddisfacenti, con buoni piazzamenti in classifica in una gara dall'alto livello tecnico, dimostrando che il lavoro fatto in palestra sta dando i suoi frutti; tra questi spicca il risultato di Umberta che, nonostante un inizio incerto, complice anche un piccolo infortunio al piede, riesce a raccogliere la grinta necessaria per salire sul terzo gradino del podio, portando, quindi, a casa un meritatissimo bronzo in sciabola.

La tappa di Busto Arsizio ospita anche la premiazione ufficiale della Coppa Italia Master Stagione 2020-21 (rimandata a causa della situazione sanitaria) e qui è la volta di Daniela a salire sul podio e ritirare la sua coppa come Terza Classificata.

Ma la giornata di domenica 1 maggio non si conclude qui; l'Accademia Scherma Alba vede impegnati anche alcuni dei ragazzi della scherma storica e artistica, Alex Biolchi, Giuseppe Bongioanni e Matteo Burzio, guidati dal Presidente ed Istruttore Anna Giretti, animare con duelli scenografici le piazze della Città di Alba in occasione dello Street Food ëd Langa di Vinum.

"La stagione non è ancora finita e ci sono gare di scherma, sia olimpica che storica, da preparare, tra cui il nostro evento dedicato alla sciabola, "Sabre Day”, in programma per domenica 26 giugno al Palazzetto dello Sport di Corso Langhe."