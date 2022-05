Corsa in montagna: la Podistica Valle Varaita domina a Bagnolo

Domenica 1 maggio ha ripreso il via la stagione regionale della corsa in montagna.

A Bagnolo Piemonte, in occasione della Staffetta della Resistenza, sono infatti stati assegnati i titoli regionali assoluti e over 35 di staffetta.

Due le prove in programma: la staffetta a 2, per le categorie femminili e, in campo maschile, per gli juniores e i master c; e la staffetta a 3, valida per le categorie maschili assolute, master A, B, C.

Doppietta della Pod. Valle Varaita, che si aggiudica il titolo assoluto maschile con il terzetto formato, nell’ordine, da Elia Mattio, Simone Giolitti e Manuel Solavaggione con un crono finale di 1h12:15; e quello femminile con Francesca Ghelfi e Martina Chialvo che chiudono in 57:47.

Al maschile Giolitti è autore del miglior tempo di frazione in assoluto con 24:00, seguito da Mattio con 24:02. Sul podio del campionato regionale salgono anche ASD Climb Runners (Alessandro Ferrarotti, Gabriele Gazzetto, Francesco Nicola), e Atl. Susa Adriano Aschieris (Stefano Vota, Nicolò Buti, Andrea Pelissero).

Il titolo regionale u23 va invece al GSA Valsesia di Nicolò Lora Moretto, Lorenzo Filiè, Alan Piletta Massaro; il terzetto, settimo assoluto, chiude in 1h20:08. Nella categoria juniores, con la squadra composta da due frazionisti, il titolo regionale va ancora alla Pod. Valle Varaita con Nicolò Beitone e Luca Inaudi, che chiudono in 57:27. Sul podio sale anche ASD Dragonero (Paolo Michel Chiapello e Lorenzo Collino).

Al femminile Francesca Ghelfi è autrice, nettamente, del miglior tempo di frazione con 27:11, seguita da Eufemia Magro (ASD Dragonero) con 30:22.7, e dalla sua compagna di staffetta Martina Chialvo, con 30:35.

Il podio assoluto è completato dall’ASD Dragonero di Elisa Almondo e, appunto, Eufemia Magro, che conquistano il titolo regionale master A, e dalla Pod. Valle Varaita di Matilde Bagnus e Fabiana Valente che conquista invece il titolo juniores. L’Atletica Saluzzo di Nicole Alessandra Domard e Irma Chiavazza, si laurea invece campione regionale u23.

Per quanto riguarda le categorie master, al femminile, detto del titolo regionale Master A che va all’ASD Dragonero (Almondo, Magro), quello Master B va invece al GSA Valsesia di Maria Giovanna Cerutti e Anna Manara, mentre quello Master C all’ASD Baudenasca (Maria Long e Graziella Stefani).

Al maschile la Pod. Valle Varaita si aggiudica il titolo regionale Master A (Danilo Lantermino, Luca Dalmasso, Simone Peyracchia) mentre l’ASD Dragonero (Massimo Galfrè, Graziano Giordaneng o, Paolo Tallone) fa suo il titolo regionale Master B. Il titolo regionale Master C va invece all’Atl. Susa (Mario Andreolotti e Raffaello Tosa).