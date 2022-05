Volley femminile A1 - Ufficiale il passaggio di Federica Stufi a Bergamo: "A Cuneo mi sono divertita tantissimo e ho avuto moltissimo a livello emotivo"

E' ufficiale il passaggio di Federica Stufi al Volley Bergamo 1991.

La centrale classe '98, reduce da un'annata da protagonista con la maglia della Bosca S.Bernardo Cuneo, torna nella città orobica dopo l'esperienza nella stagione 13\14.

Nelle sue prime dichiarazioni dopo l'approdo alla nuova squadra Stufi ha sottolineato l'importanza della stagione giocata in Granda: "E’ stato un campionato bellissimo, perché si sono innescate molte energie in una città dove abbiamo fatto appassionare alla pallavolo tante persone e dove ho avuto la possibilità di esprimermi, perché c’era un palleggiatore che credeva nel gioco dei centrali. Mi sono divertita tantissimo e ho avuto moltissimo a livello emotivo. Vengo a Bergamo con la serenità che mi ha dato quest’ultima stagione e vengo a costruire qualcosa di bello. Credo veramente in questo progetto”.