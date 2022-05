Mtb: Cossano Belbo, domenica 15 maggio appuntamento con la GF Pedalanghe

Si corre a Cossano Belbo domenica 15 maggio la Gran Fondo Pedalanghe, seconda prova del circuito Marathon Bike CUP Specialized mtb, una grande opportunità per mettere in vetrina le magnifiche colline delle Langhe con i suoi bellissimi crinali e la ricca accoglienza ricettiva.

Una gara spettacolare tra boschi e vigneti del moscato, Patrimonio dell’Umanità UNESCO per il paesaggio vitivinicolo. Organizzata dalla Asd Dynamic Center Valle Belbo che in collaborazione con la Asd Pedale Canellese il Comune e la Proloco di Cossano Belbo la Gf Pedalanghe punta a confermare il grande successo del 2021 e a diventare a tutti gli effetti una tappa fissa nel panorama delle competizioni di mountain bike in Italia.

Due i percorsi previsti. Una GranFondo di 45 km con 1800 m di dislivello positivo e una MedioFondo di 23 km con 900 m di dislivello positivo. Tutti e due sono tracciati ad anello attraverso il vasto territorio del Moscato con partenza e arrivo da Cossano Belbo. Contestualmente è anche prevista una E-Bike Adventure di 23 km per gli amanti della pedalata assistita. Il sabato pomeriggio inoltre è prevista una manifestazione di “Gioco Ciclismo“ in mtb per i bambini e ragazzi sulla piazza del paese con prove di abilità e gimcane. Al termine verrà servito un pranzo completo antipasto primo secondo dolce vino, compreso nella quota iscrizione.

Una competizione unica nel suo genere in Piemonte che non ha nulla da invidiare alle classiche granfondo nazionali e internazionali. Unica per la diversità del tracciato che, grazie anche al passaggio nei Comuni di Rocchetta Belbo, Castino, Trezzo Tinella, Mango sui fantastici single track del bike park alta langa, la rende veloce, tecnica, faticosa, spettacolare, tutta pedalabile e offroad, con lunghe salite e altrettante discese su divertentissimi e impegnativi percorsi tra Boschi, dorsali collinari, vigneti, noccioleti e piccoli borghi. 45 Km di pura adrenalina.

La Gara è aperta ai Tesserati FCI ed ENTI di Promozione Sportiva - tutte le categorie amatoriali maschili e femminili. Categorie elite e under 23 maschili e femminili - Junior M/F

I paesaggi delle Langhe del Moscato rappresentano uno dei luoghi più belli caratteristici e suggestivi di tutta Italia che il modo ci invidia. E’ in queste terre, che hanno una storia, un epopea di fatica, forti tradizioni di lavoro sudore e cultura che Beppe Fenoglio e Cesare Pavese hanno preso spunto per i loro romanzi. Dobbiamo dire grazie ai nostri nonni e genitori che con la loro fatica e saggia caparbietà nel modellare le colline, hanno fatto si che l'UNESCO dichiarasse il paesaggio vitivinicolo di questi luoghi Patrimonio Mondiale dell’umanità. Uno scenario mozzafiato, con aspre colline terrazzate con chilometri di muretti a secco che degradano verso pendii più dolci, completamente ricoperti da vigneti e noccioleti. Dalle sommità dei rilievi la vista spazia fino alla catena alpina, dalle alpi liguri al Monviso sin oltre il massiccio del Monte Rosa, tanto che nelle giornate terse le distanze sembrano annullate e pare di essere immersi in un unico stupendo incredibile dipinto della natura. Il territorio poi offre ottimi prodotti enogastronomici, graziosi agriturismi nei quali assaggiare il cibo e bere il vino locale (Moscato, Barolo, Barbaresco, tartufi, agnolotti del plin).

Vi aspettiamo il 15 maggio per offrirvi sensazioni uniche che sappiano soddisfare ogni tipo di aspettativa, sia sportiva che di palato, lasciando a tutti i partecipanti, ricordi indelebili di un magico weekend di sport e divertimento trascorso tra incantevoli paesaggi.