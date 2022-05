A Monforte d’Alba l’ultimo saluto al brigadiere dell’Arma Marcello Egitto

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 3 maggio, presso la chiesa parrocchiale della Madonna della Neve a Monforte d’Alba, la cerimonia con la quale la comunità del centro langarolo e quella di Diano d’Alba hanno dato l’ultimo saluto a Marcello Egitto, 59 anni, brigadiere per un decennio in servizio presso la Stazione Carabinieri dianese.

Di origini siciliane, giunto nelle Langhe dopo aver prestato servizio a Torino, il sottufficiale dell’Arma si è spento all’ospedale "Ferrero" di Verduno a causa del male col quale stava lottando da tempo.

A dargli l’ultimo saluto la moglie Claudia, i figli Alessio e Luca, i fratelli Mimmo e Melo, le sorelle Maria e Lina, insieme a numerosi colleghi che ne piangono la figura di "persona gentile e disponibile, che aveva sempre un sorriso per tutti, ma al contempo sempre ferma e scrupolosa nel quotidiano svolgimento dei suoi doveri d’ufficio".

Un ricordo al quale si unisce il sindaco di Diano Ezio Cardinale, che alla memoria del compianto componente dell'Arma ha rivolto un ringraziamento "per come hai interpretato il tuo servizio presso il Comando Stazione Carabinieri del nostro paese. Hai lasciato ottimi ricordi in me e nei dianesi che hanno avuto il piacere di conoscerti. Grande è il nostro rammarico per averti perso così presto".