Ad Alba nasce il “Bosco didattico”, parte dell’iniziativa “Alberi. Il Rotary per l’ambiente”

Il bosco didattico - che verrà inaugurato venerdì 6 maggio alle ore 9 dall'Assessore Elisa Boschiazzo, e da Paola Ferrero, Presidente del Rotary Club di Alba - si trova in Corso Europa, davanti a Radio Alba, in un'area verde di proprietà comunale in prossimità di varie scuole; questo ne facilita l’utilizzo a scopo didattico accanto alla fruibilità da parte degli abitanti del quartiere.

Ognuno dei cinque arbusti e otto alberi è corredato da una scheda illustrativa che ne elenca le caratteristiche, gli utilizzi, il richiamo nella letteratura e nell’arte, mentre un cartello riassuntivo spiega il progetto.

I QR Code presenti sui cartelli rimandano ad una specifica sezione del sito del nostro Club, www.rotaryalba.org , intitolata «Bosco didattico», cui si accede anche dalla Home Page del sito. Il progetto ha il duplice scopo di non far perdere la memoria delle essenze autoctone, diffonderne la conoscenza, di affermare la necessità di difendere la biodiversità, minacciata dalla diffusione di piante esotiche invasive, con rischio di alterazione delle condizioni ambientali preesistenti e di omologazione dei paesaggi.

Il bosco didattico, che fa parte dell’iniziativa “Alberi. Il Rotary per l’ambiente” - che vede anche la piantumazione, in ciascuno dei cortili interni di otto scuole per l’infanzia della città, di una pianta da frutto (mandorlo, corbezzolo, gelso, ciliegio, melo, pero, nespolo, melograno) - è stato realizzato dal Rotary Club di Alba con la fattiva collaborazione dei soci, che hanno fornito la loro disponibilità professionale sia in fase progettuale che di realizzazione e il contributo della Rotary Foundation, del Distretto 2032 e dei Rotary Club di Alba, Bra e Canale Roero.