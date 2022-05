Al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese il progetto Home Care Premium

Il progetto Home Care Premium 2022, promosso dall’INPS e per il quale il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese agisce da sportello per supportare le persone che vogliono presentare richiesta, riparte dal 1° luglio, per una durata di 36 mesi, fino al 30 giugno 2025.





Il progetto Home Care Premium è rivolto ai seguenti soggetti in condizione di non autosufficienza:



• dipendenti pubblici e pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e i parenti di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo. Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, per il tempo dell’affidamento, o affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, affidamento preadottivo;

• minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali al momento del decesso.







Il progetto, nato nel 2010 per rispondere al compito istituzionale dell’Inps di erogare prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari, attraverso l’utilizzo del Fondo Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali al sostegno della non autosufficienza, prevede la possibilità di usufruire di:





• una prestazione prevalente, ovvero un contributo economico mensile erogato a titolo di rimborso in favore del Beneficiario, per la retribuzione derivante dal rapporto di lavoro instaurato con l’Assistente Domiciliare;





• prestazioni integrative, cioè prestazioni domiciliari scelte in base alle esigenze del Beneficiario tra quelle erogate dall’Ente convenzionato competente per territorio.







Dal 1° luglio 2022 sarà possibile presentare nuove domande, con le seguenti modalità:



• per via telematica sul sito www.inps.it;



• tramite Contact Center dell’Inps 803164 da rete fissa o 06164164 da cellullare;



• tramite il supporto allo sportello del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, sito in Cuneo - Via Rocca de Baldi, 7.







Per presentare la domanda, si ricorda che sarà necessario essere in possesso della seguente documentazione:



• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi), sia del Titolare che del Beneficiario. Gli Utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, i Tutori, i Curatori, gli Amministratori di sostegno e gli Esercenti la responsabilità genitoriale, possono usufruire della delega dell’identità digitale;







• ISEE sociosanitario riferito al nucleo famigliare di appartenenza del Beneficiario;



• Documentazione attestante lo stato di disabilità, come indicato nella tabella all’art. 3 del Bando





Per ulteriori informazioni, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese è disponibile ai seguenti recapiti: 0171-334141 - homecarepremium@csac-cn.it.