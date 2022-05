Al via CaliContest, forza ed equilibrio si sfidano in una competizione nazionale a Mondovì

Domenica 22 maggio a Mondovì, nel Parco Villa Nasi in via Delvecchio (zona Park Hotel) si svolgerà la seconda edizione di CaliContest, una competizione a livello nazionale di Calisthenics, disciplina di forza ed equilibrio affine alla ginnastica.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Mondovì, inizierà in mattinata, alle ore 10, con le prove dei principianti, e continuerà nel pomeriggio fino circa alle 16.

L’evento, reso possibile grazie alla sponsorizzazione di Assibi Assicurazioni di Banchero Lorenzo, è aperto al pubblico, affinché tutti possano venire ad apprezzare la spettacolarità di questa disciplina, unione di forza e bellezza, che ha avuto una notevole diffusione anche in Italia negli ultimi anni.

Gli atleti si misureranno in diverse categorie: la categoria “skills” (maschile e femminile) consiste nella dimostrazione di abilità, in genere tenute di forza statiche o movimenti dinamici al limite dell’impossibile, da effettuarsi a corpo libero o con l’ausilio di barre, anelli e parallele. Una giuria di esperti valuterà la qualità dei set di gara.

Vi è poi la categoria “Endurance”, dove i partecipanti sono tenuti a chiudere nel minor tempo possibile un circuito di esercizi; anche in questo caso, la giuria vigilerà affinché le ripetizioni vengano eseguite nel modo corretto, senza compensazioni o scorciatoie.

Novità assoluta in questo tipo di gare, è invece la competizione per principianti, in genere atleti che hanno cominciato ad allenarsi nel Calisthenics da non troppo tempo ma che hanno già voglia di dimostrare le loro capacità. In questo caso la prova sarà mista: un set di Skills seguito da una prova di Endurance.

Gli organizzatori vi aspettano numerosi, per passare una giornata all’insegna del sport e del divertimento.