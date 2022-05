Bra, gli studenti del Cnos Fap salesiano ricevuti in municipio

Gli studenti della formazione professionale salesiana (che partecipano all'evento «Esposizione dei capolavori» di meccanica industriale che si svolge a Bra per tutta la settimana, organizzato dall’associazione Cnos Fap nazionale, presso l'Istituto salesiano San Domenico Savio, nei locali del Cfp) sono stati accolti martedì 3 maggio in municipio per un saluto da parte dell'Amministrazione comunale di Bra.

Il sindaco Gianni Fogliato e alcuni rappresentanti della giunta comunale hanno dato il benvenuto ai ragazzi accompagnati, tra gli altri, da don Fabrizio Bonalume, direttore nazionale della Formazione professionale salesiana, Maurizio Todeschini, segretario nazionale del settore meccanico, da Valter Manzone, direttore del Cnos Fap braidese, e da Dario Ruberi, segretario regionale del settore meccanica industriale. Dopo il saluto dell'Amministrazione, i ragazzi e i loro accompagnatori hanno visitato il museo di Archeologia Storia e Arte di Palazzo Traversa.

Commenta il sindaco Gianni Fogliato: “Siamo molto contenti che Bra ospiti questo evento. Ho apprezzato molto la definizione dei manufatti, frutto di ingegno e nozioni applicate, come 'capolavori'. È un modo per valorizzare l'ambito della formazione professionale. Sottolineo come gli insegnanti di questi ragazzi siano ‘formatori’: non solo li accompagnano nella didattica e nell'apprendimento ma li aiutano a crescere a 360 gradi”.