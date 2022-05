Conto alla rovescia per la 93ª Adunata Nazionale degli Alpini a Rimini: “Dalla Granda saremo tantissimi”

“Le prime penne nere dalla Granda sono già partite martedì mattina ed entro venerdì lo faranno tutti gli altri. Prevedere quanti alpini cuneesi ci saranno a Rimini sarà difficile. Sicuramente saranno tantissimi, e saranno di grande impatto con le loro camicie rosse”. Luciano Davico, presidente Ana Cuneo non vede l'ora di raggiungere i suoi colleghi alla 93ª Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Rimini e San Marino da giovedì 5 a domenica 8 maggio.

Si inizia ufficialmente venerdì mattina, il 6 maggio, con l'alzabandiera in piazza Cavour a Rimini.

“La voglia di adunata è tanta, dopo due anni di stop a causa della pandemia – continua Davico -. Speriamo di essere in tanti come è successo domenica scorsa al Sacrario di San Maurizio di Cervasca per il primo pellegrinaggio nazionale solenne. Speriamo che tenga il tempo. Io ci sarò tassativamente a questa adunata. È ora di tirare sù il morale!”

L’Adunata Nazionale è l’evento più importante della vita associativa dell’Ana e fa convergere in una sola località nell’arco di pochi giorni centinaia di migliaia di penne nere provenienti da tutto il mondo, accompagnati da schiere di famigliari ed amici. Una grande festa fatta di incontri, ricordi, canti e iniziative culturali, che vuole soprattutto essere una visibile testimonianza del significato dell’essere alpino: un’essenza che poggia su valori come l’amore di Patria, il rispetto delle istituzioni, lo spirito di servizio, la solidarietà e la capacità di sacrificio, sviluppati e mantenuti vivi ed intatti in una storia associativa al traguardo del 103° anno di vita.

A Rimini e San Marino quest’anno le penne nere festeggeranno un’altra grande ricorrenza, ovvero il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli alpini, avvenuta a Napoli nel 1872: la particolare solennità dell’occasione sarà sottolineata dalla presenza, per la prima volta, di tutte e 18 le Bandiere di guerra (più una di istituto) dei Reggimenti che dipendono oggi dal Comando Truppe Alpine dell’Esercito e che venerdì saranno accolte in sfilata nel centro storico di Rimini.

Secondo le prime stime si calcola che saranno non meno di 400mila le presenze nella città romagnola nell’arco di quattro giorni.

L’essenza vera dell’Adunata apparirà comunque in tutta la sua evidenza nella sfilata della domenica, che, sul lungo viale a mare di Rimini si protrarrà per l’intera giornata, con il passaggio davanti alle tribune d’onore, alle Bandiere dei Reggimenti ed al Labaro Nazionale dell’Associazione, decorato di 209 Medaglie d’oro al valor militare, di circa ottantamila alpini inquadrati nei ranghi delle 80 Sezioni dall’Italia e 30 dal mondo: in sfilata verranno portati centinaia di striscioni con i motti scelti per testimoniare lo spirito alpino, tenacemente proiettato verso il futuro, come sta dimostrando la positiva esperienza dei Campi scuola rivolti ai giovani dai 16 ai 25 anni.

