Diano d'Alba: la Provincia mette in sicurezza la galleria di ingresso al paese

Un restyling strutturale ed estetico attende la galleria di accesso a Diano d’Alba. Il Comune langarolo, in sinergia con la Provincia, ente competente sulla strada, annuncia che nei prossimi mesi partiranno i lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura, nei giorni scorsi oggetto di un sopralluogo.



Il vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti illustra l’intervento: «Sono previsti lavori d'urgenza per circa 70mila euro, con la messa in sicurezza della parte di caduta del calcestruzzo tramite operazioni di lavaggio e la sistemazione di una rete di protezione anticaduta. Il prossimo anno invece si faranno opere di impermeabilizzazione. Il progetto nasce da uno studio interno alla Provincia e coinvolge il Comune, che ha sollecitato l’intervento, al quale abbiamo prontamente risposto».



Il sindaco Ezio Cardinale dichiara: «Ringrazio Franco Graglia, Marco Gabusi, rispettivamente vicepresidente del Consiglio Regionale e assessore della Regione Piemonte, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti e il consigliere della Fondazione Crc Massimo Gula. La Provincia ha accolto la nostra richiesta che va a completare gli interventi di messa in sicurezza di questo tratto di strada provinciale, dopo i lavori effettuati prima e dopo la galleria, che hanno interessato le sponde dopo le frane degli anni scorsi. L’ingresso al paese sarà più bello e soprattutto più sicuro».