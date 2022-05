Domani a Cuneo un incontro per parlare della riorganizzazione dei servizi sanitari e alla persona

La riorganizzazione della rete territoriale dei servizi al centro di un seminario che si svolgerà a Cuneo domani, giovedì 5 maggio presso il centro incontri della Provincia, in corso Dante 41.

Al centro dell’incontro i servizi alla persona come punto di partenza per la rigenerazione del territorio, con un focus particolare dedicato alle RSA, fortemente colpite dalla pandemia, e la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali per affrontare le sfide del futuro.

I lavori verranno aperti dai saluti istituzionali di Confcooperative Cuneo, i referenti di IRECOOP Piemonte illustreranno il progetto Pitem Prossimità, parte del programma PRO-SOL Prossimità solidale che intende sperimentare nuovi modelli di welfare, promuovendo la solidarietà territoriale, la collaborazione tra pubblico e privato, il coordinamento tra servizi sociali e sanitari e l'innovazione tecnologica; con l’implementazione di reti di operatori dei servizi socio-sanitari, giovani animatori, volontari, familiari di persone in difficoltà, residenti in generale, operatori privati, imprese, ecc.

Nel corso dell’incontro interverranno la Prof.ssa Elena Granata del Politecnico di Milano, vice presidente della scuola economia Civile (SEC) e il Dott. Gian Luca Vignale, capo gabinetto del presidente della Regione Piemonte e l'Assessore alla sanità regionale Luigi Genesio Icardi.

Il seminario è organizzato nell'ambito del progetto Pitem dalla rete di welfare territoriale e di prossimità, Confcooperative Piemonte, Irecoop Piemonte, Coldiretti Piemonte e UEcoop Piemonte, in collaborazione Confcooperative Cuneo, Coldiretti Piemonte, Associazione Provinciale Cuneese Case di riposo, La bottega del Possibile.

INFO E ORARI

Il seminario si svolgerà, nel rispetto delle normative anti covid, giovedì 5 maggio presso il centro incontri della Provincia di Cuneo, in corso Dante 41 dalle 17 alle 19.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form online al seguente link "Riorganizzazione della rete territoriale dei servizi alla luce del PNRR" (google.com)

Per informazioni è possibile rivolgersi a irecoop.piemonte@confcooperative.it