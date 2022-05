Elezioni, Enrico Rosso "Commercio, decoro urbano e sicurezza per il rilancio di Mondovì" [VIDEO]

Parte da questa sera il primo appuntamento di incontri con i cittadini del candidato sindaco di Mondovì Enrico Rosso.

Monregalese, architetto, 50 anni, papà di due figli, Rosso, ha alle spalle l'esperienza amministrativa maturata nella giunta Viglione, ed è sostenuto nella sua corsa al municipio da 7 liste: Ideali in Comune, Mondovì Attiva e Grande Mondovì (civiche), affiancate da quelle di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UDC.

Il commercio è al centro del rilancio della città del Belvedere per Enrico Rosso che spiega: "Questo è stato il settore più penalizzato: nel nostro programma abbiamo previsto incentivi che possano calmierare le locazioni dei locali sfitti e incentivare la rinascita di nuove attività nel centro storico".

Nuove opportunità e nuove energie per Mondovì che deve, però, presentarsi nella sua migliore veste ai cittadini e ai turisti, partendo dalla cura di tanti piccoli aspetti che fanno la differenza.

"Sono convito - prosegue Rosso - che se vogliamo incentivare il turismo sia molto importante il decoro urbano: strade e marciapiedi devono essere puliti, non si devono più vedere erbacce crescere lungo i cordoli dei marciapiedi, bisogna curare il verde dei parchi e dei giardini pubblici e delle rotatorie per consentirne la fruizione ai cittadini. Infine, ma non certo per importanza, la sicurezza. Come coalizione del centrodestra riteniamo che questo aspetto sia stato trascurato. Ci sono alcuni contesti cittadini che risultano degradati e per questo dobbiamo puntare ad incrementare azioni di sorveglianza e vigilanza in questi contesti".

Questa sera il primo confronto con i cittadini alle 20.30 presso il Circolo Acli del Borgato.

