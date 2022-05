Emigrato valligiano in Francia dona 700 mila euro al Comune di Frassino

Una buona notizia per Frassino, paese dell’alta valle Varaita. Venerdì sera, in Consiglio comunale, il sindaco Roberto Ellena ha dato una comunicazione inattesa quanto gradita: il Comune ha ricevuto una donazione di 700 mila euro disposta da un emigrato in Francia, René Barthélemy Garnero, a favore della comunità frassinese.



La volontà del generoso benefattore, la cui famiglia è originaria del paese, è di finalizzare la somma ad investimenti sulla chiesa parrocchiale di Santo Stefano e all’annesso campanile.



Gli interventi, da quanto si è appreso, dovranno essere destinati alla messa in sicurezza sismica e al restauro dell’edificio sacro che ha carattere storico. Secondo le intenzioni del mecenate, la chiusura dei lavori, ai quali viene mirata la donazione, dovrà avvenire entro il 31 maggio 2026.



Il Consiglio comunale, valutata la sussistenza dell’interesse pubblico del Comune di Frassino, ha votato all’unanimità l’accettazione, tenuto conto che la cospicua somma di denaro consentirà di restaurare un edificio di interesse storico che, oltre alla pratica del culto, potrà essere utilizzato a scopi culturali e sociali, ovviamente consoni al luogo e quale punto di riferimento della comunità frassinese, che diversamente non avrebbe avuto i mezzi economici per farvi fronte.



Commenta il sindaco Roberto Ellena: “L’amministrazione comunale, tutta la comunità di Frassino ed io personalmente siamo profondamente grati al signor Garnero per la sua generosità. La possibilità di intervenire sulla chiesa parrocchiale, monumento simbolo di appartenenza e aggregazione di Frassino – osserva - consentirà non solo il restauro e la messa in sicurezza di un bene artistico di indubbio valore, ma anche la restituzione di questo bene al pieno utilizzo della sua comunità. La somma donata – spiega ancora Ellena - è stata vincolata dal benefattore specificatamente alla “realizzazione degli interventi sulla chiesa e sul campanile della parrocchiale”.



“Si tratta – rileva il sindaco – di interventi assolutamente necessari sia per garantire la pubblica incolumità, sia per favorirne la fruibilità quale bene culturale, che, in accordo con la parrocchia, potrà essere oggetto di visite guidate e di aperture organizzate, compatibili con la sua destinazione spirituale e religiosa. Con questa generosa donazione si potrà realizzare un intervento che diversamente sarebbe rimasto solo un sogno, in questo periodo di ristrettezze economiche”.



Ora si procederà all’atto notarile e poi alla stipula di una convenzione tra il Comune e la parrocchia per la gestione delle risorse finanziarie messe a disposizione per i lavori, che vanno dalla fase progettuale sino alla completa realizzazione. “Le competenze e le decisioni – ha puntualizzato il sindaco in Consiglio – sono interamente in capo al Comune”.



L’amministrazione si impegna ad attivare un apposito Comitato che verrà consultato regolarmente, in considerazione del valore artistico dell’edificio e della sua funzione comunitaria.



Il Comitato sarà costituito dal parroco don Piermario Brignone, responsabile delle parrocchie dell’alta valle Varaita, dalla dottoressa Sonia Damiano, incaricata diocesana per i beni artistici e religiosi e da Dino Matteodo, Giorgio Rinaudo e Gianluca Soleri, in rappresentanza della comunità di Frassino.



Il sindaco ha specificato che “la partecipazione al Comitato non comporta per i singoli componenti rimborsi spese o gettoni di presenza”.



Ellena, a nome dell’amministrazione comunale, rivolge il grazie suo personale e dell’amministrazione al vescovo, Cristiano Bodo, che ha autorizzato la firma della convenzione tra la parrocchia dei Santi Stefano e Maurizio ed il Comune di Frassino, e a Dino Matteodo, che costituisce l’interlocutore col benefattore, René Barthélemy Garnero.