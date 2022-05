“Fantastico che dà (in)pendenza”, una conferenza dedicata al fantasy e alla fantascienza a cura della Biblioteca di Alba

La Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, in collaborazione con il blog The Mantovanis, organizza Fantastico che dà (in)dipendenza, una conferenza dedicata ai generi letterari del fantasy e della fantascienza.





L’appuntamento è per giovedì 12 maggio 2022, alle ore 18.00, in sala Riolfo (cortile della Maddalena, via Vittorio Emanuele II, 19).

Le relatrici Anna e Maria Carla Mantovani, fondatrici del blog The Mantovanis, insieme alle colleghe Andreina Grieco e Marta Duò illustreranno i vari sottogeneri del fantasy e della fantascienza.





Partendo da un excursus storico e da una panoramica relativa a tutti i media (cinema, tv, videogiochi), verranno descritte le tante sfumature che il fantastico ha e ha avuto nella letteratura, con un’approfondimento sul rapporto tra letteratura per ragazzi e per adulti.





Un focus ulteriore sarà dedicato al mercato editoriale italiano, diviso tra grandi case editrici, che pubblicano soprattutto i best seller internazionali, ed editoria indipendente. Di quest’ultimo settore si parlerà a partire dall’esperienza delle stesse relatrici, tutte scrittrici che pubblicano le loro opere sul mercato digitale e attraverso il self-publishing.





La partecipazione è gratuita, la prenotazione consigliata sul sito bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per accedere in sala è richiesta la mascherina FFP2.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0173 292468 o scrivere a prestito@comune.alba.cn.it