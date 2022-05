Fossano, ancora infiltrazioni in piazza Vittorio Veneto: il Comune chiede la risoluzione del contratto con "Edilizia generale"

Non sarà la ditta lombarda "Edilizia generale" a concludere i lavori su piazza Vittorio Veneto a Fossano: il Comune ha infatti richiesto la risoluzione del contratto, e affidato la realizzazione di saggi per verificare il posizionamento della guaina alla "Ribero costruzioni" di Sant'Albano Stura per circa 1.000 euro.

Dietro le ragioni dell'amministrazione un ritardo, da parte della ditta, di oltre 80 giorni. E il dubbio che i lavori - che comprendono la sistemazione della piazza e la sostituzione degli arredi in corten - non siano stati realizzati a regola d'arte: le infiltrazioni d'acqua nei garage interrati e nel parcheggio sotterraneo pubblico, infatti, continuano. E, anzi, nel tempo sembrerebbero essersi aggravate.

L'amministrazione avvia così un contenzioso con la ditta, che potrebbe rivelarsi lungo e complesso. Già con la prima ditta appaltatrice, la "Cantieri moderni", le cose non avevano funzionato: l'azienda era stata costretta a pagare 37.000 euro di penale per non aver nemmeno avviato il cantiere.