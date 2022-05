Si è tenuta ieri (martedì 3 maggio) è stato inaugurato a Cuneo il giardino dedicato alle vittime delle stragi nazi-fasciste.

Collocato tra via Passatore e via Aurora nel quartiere di Cerialdo - vicino al al cippo in ricordo di "Tino" Galliano, Spirito Peano e Daniele Rocco, uccisi tra il 26 e il 27 novembre 1944 - , il giardino ospita un pannello informativo con informazioni storiche, fotografie e una cassetta con un quaderno, su cui scrivere impressioni ed emozioni.

L'iniziativa è stata realizzata dal centro incontri di Cerialdo, il comitato di quartiere, l'ANPI e l'Istituto storico della Resistenza.