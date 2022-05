Iniziati i lavori sulla rete idrica di Magliano Alpi a cura di Acda

Sono iniziati a Magliano Alpi in Via Cimitero del Carmine i lavori consistenti nell’estensione della rete fognaria – con posa di 515 metri di condotte ed 11 pozzetti – e nella sostituzione della tubazione acquedotto per 440 metri.

L’intervento ha un costo di circa 200.000,00 euro, sarà realizzato dalla ditta ‘COINGE’ di Bastia Mondovì ed ha una durata prevista di 75 giorni.

Al termine dei lavori si procederà con il ripristino provvisorio dei tratti di strada interessati dagli scavi.

“Ringrazio Acda per l’importante intervento sul nostro territorio funzionale soprattutto al contenimento delle immissioni di acque parassite nel sistema fognario e molto utile per migliorare il servizio” dichiara Marco Bailo, Sindaco di Magliano Alpi.