Monastero di Vasco in lutto per la tragica scomparsa di Sergio Improta, 78 anni, rimasto vittima di un incidente con il trattore ai Pagliani, frazione dove abitava.

Ex insegnante di applicazione tecnica, in pensione da tempo, Improta fu sindaco di Monastero dal 1980 al 1994 per tre mandati consecutivi.

Nel 2007 fu assessore nel primo mandato dell'attuale sindaco Giuseppe Zarcone. Alle elezioni del 2017 si ripresentò a sostegno della lista del candidato Renato Ferrua.