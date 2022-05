Mondovì, la piscina e la nuova palestra non porteranno il nome di nessuno

Non porteranno il nome di nessuno la piscina e la nuova palestra in fase di costruzione alla Polveriera di Mondovì Piazza.

I due edifici saranno intitolati rispettivamente "piscina del Monteregale" e palestra "Città degli studi".

La proposta di cercare due nomi per le strutture era partita negli scorsi mesi attraverso la FIDAS monregalese che aveva avviato una ricerca in tre fasi, con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e i giovani (leggi qui).

I suggerimenti sono stati raccolti prima attraverso un Google form e poi una lista di proposte è stata sottoposta all'attenzione degli alunni di alcune classi delle superiori.

"Non sono mancate comunque anche proposte alternative suggerite dagli studenti stessi." - spiegano da FIDAS Monregalese che ha comunicato i risultati - "In ultima analisi, un consiglio di “garanti” ha preso in esame le proposte dando un criterio di appropriatezza e identificando così la scelta finale. Intendiamo ringraziare innanzitutto i cittadini che hanno risposto al sondaggio con tanta passione facendo riscoprire nomi e sfaccettature impensate del monregalese. Un altro plauso lo rivolge agli insegnanti che hanno dedicato ore per far scoprire e studiare la storia e la geografia del microcosmo dove viviamo. Infine, va citato l’attento lavoro dei garanti che hanno permesso di definire con proprietà i nomi dei due edifici".

“Voglio ribadire - aggiunge Mauro Benedetto, presidente di FIDAS Monregalese,- "quanto sia importante per una associazione farsi sentire presente e partecipe in modo attivo alla vita della comunità dove opera”.

Un risultato finale a sorpresa, per non dire deludente. Anche perché le proposte non sono di certo mancate, a marzo erano oltre 250 le proposte formulate (leggi qui): personaggi illustri monregalesi, sportivi e non, anche viventi ed entità astratte simbolo della città (ad esempio la mongolfiera); nel 2021, prima del sondaggio, per la palestra si pensava anche di proporre l'intitolazione a una donna (leggi qui), ma alla fine la giuria di "saggi" ha optato per due nomi in qualche modo più neutri, un po' dispiace, perché i "nomi" del monregalese che meriterebbero di essere ricordati, anche dalle generazioni future, ce ne sono tanti.

Dunque Mondovì avrà la piscina del "Monteregale", un omaggio al territorio e la palestra "Città degli studi", che suona come un auspicio, perché l'area a fianco dell'edificio è stata individuata come sede della futura sede dei licei, non senza il parere contrario di alcuni cittadini che avevano avviato anche una raccolta firme contro il progetto (leggi qui).