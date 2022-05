Nell’area giochi di via Sobrero si legge “Alice nel paese delle meraviglie”

Questa settimana la postazione mobile della biblioteca civica “Giovanni Arpino” si sposta nel quartiere Madonna Fiori. Il nuovo appuntamento con le letture animate itineranti è fissato per lunedì 9 maggio 2022 presso l’area giochi di via Sobrero, dove Daniela Febino e gli operatori dell’associazione Nuove Rotte leggeranno “Alice nel paese delle meraviglie”.

L’iniziativa “Libri con le ruote”, che rientra nel programma “Nati per leggere Piemonte”, promosso dalla Regione con il sostegno dalla compagnia di San Paolo, è resa possibile dalla bicicletta elettrica a pedalata assistita donata al Comune dall’Egea e dall’apposito cassone mobile realizzato dagli studenti del Cnos Fap Salesiano che consente il trasporto dei libri.

L’appuntamento successivo con le letture animate è previsto per lunedì 16 maggio presso la sede del Comitato di quartiere Madonna Fiori; gli operatori dell’associazione Don Chisciotte siamo noi leggeranno “Aiuto! Ci serve un titolo”.

Tutti gli incontri iniziano alle 17 e sono gratuiti. Non è necessaria la prenotazione. In queste occasioni il pubblico potrà anche prendere in prestito i libri offerti dalla postazione mobile. (rb)