Alba, forza una porta per rubare nottetempo in un supermercato: arrestato dai Carabinieri

Il fatto la scorsa notte in un supermercato di via Roma

I militari dell’Arma lo hanno preso ancora all’interno del supermercato, dove nei pochi minuti trascorsi tra il suo ingresso e l’arrivo della pattuglia aveva fatto in tempo ad arraffare giusto alcune bottiglie di liquori. Prima che potesse guadagnare la fuga è però stato acciuffato ed è finito nella caserma di via Carlo Alberto Dalla Chiesa in stato di arresto, poi convalidato dal giudice, il 36enne cittadino di nazionalità colombiana, domiciliato in città, che intorno all’una di questa notte è stato pizzicato all’interno del punto vendita PrestoFresco di via Roma.

L’uomo si era introdotto nel locale forzando un’entrata secondaria presente nel cortile interno allo stabile, facendo però scattare l’allarme.

Secondo quanto riferito al nostro giornale dalla dirigenza del supermercato l’uomo, domiciliato in città, era stato allontanato dall’esercizio commerciale nello stesso pomeriggio, quando, probabilmente ubriaco, aveva dato in escandescenze tra le corsie.