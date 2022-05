Ordertracker, il localizzatore di pacchi globale più proattivo di sempre!

Indipendentemente dal negozio online da cui hai acquistato i prodotti, puoi sempre tracciare l'intero percorso fino a casa tua con un servizio di monitoraggio dei pacchi. Sei un privato e hai scelto di utilizzare un corriere per inviare un pacco a una persona cara? Sei un professionista e stai inviando attrezzature di valore all'estero? Qualunque sia la tua spedizione e la sua modalità di trasporto, devi conoscere lo stato della tua consegna in tempo reale. Per fare questo, i tuoi corrieri ti offrono una perfetta visibilità della tua spedizione e delle diverse fasi di invio del tuo pacco, dal ritiro iniziale alla consegna finale tramite il tracciamento.

A cosa serve il numero di tracciamento?

Il numero di tracciamento è un insieme univoco di lettere e numeri assegnati al tuo pacco dal servizio postale o dal corriere. Con questo ID puoi trovare o tracciare dove si trova il tuo pacco. Ordertracker è un potente sistema universale di tracking internazionale che ti fornirà le informazioni sulla spedizione del tuo ordine trovando il numero di tracciamento di qualsiasi corriere internazionale come Yunexpress, China Post, Speedpak, Vova - Vova Post, Aliexpress - Standard Shipping, Hermes, EMS ePacket, Amazon Logistics TBA, Wish - Wishpost, Yanwen, Wanbexpress, One World Express, Banggood, Equick, Royal Mail e molti altri!

Comprendere le fasi e gli stati di una consegna

Il ritiro di un pacco passa attraverso varie fasi di registrazione. Tutto inizia con il ritiro iniziale a casa o in agenzia a seconda del vettore scelto. Il numero di tracciamento che verrà assegnato alla tua spedizione verrà controllato più volte fino alla sua destinazione finale; se la tua spedizione è destinata al trasporto su strada o al trasporto aereo all'estero, potrai essere informato di ciascuna delle sue fasi.

Monitoraggio del pacchetto online

Trovare informazioni sulle tue spedizioni è ripetitivo e richiede molto tempo: devi accedere al sito web di ogni corriere. Con Ordertracker invece, puoi monitorare tutti i tuoi ordini spediti in tempo reale su un'unica piattaforma e risparmiare tempo ogni giorno! Il monitoraggio del pacco in tempo reale è ora facile come un semplice clic! Con Ordertracker tieni traccia del tuo pacco in base al numero ricevuto e puoi facilmente ricevere tutte le informazioni correlate in un unico posto: la posizione in tempo reale del tuo pacco, la cronologia di tracciamento, lo stato della spedizione e persino la data di consegna stimata!

Con il localizzatore di pacchi globale Ordertracker visibilità e trasparenza

Riteniamo che la visibilità e la trasparenza delle informazioni di tracciamento sia essenziale per creare un rapporto di fiducia con i clienti. Il tracciamento rapido di un pacco in tempo reale con Ordertracker è un servizio per tracciare rapidamente un pacco. In questo modo ottieni tutte le informazioni disponibili in tempo reale sulla tracciabilità e ubicazione del pacco dal ritiro alla consegna. Inoltre, ti informa in tempo reale, in ogni fase del trasporto: anomalia nella consegna, problemi riscontrati alla consegna. Puoi quindi anticipare i problemi e risolverli rapidamente.