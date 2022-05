Cuneo, grande successo per la Giornata della libertà di stampa targata “Territori”

Vedere il cinema Monviso di Cuneo al completo, dopo due anni di pandemia è stato il primo successo. Ieri, martedì 3 maggio in occasione della Giornata mondiale per la libertà di stampa, 600 studenti degli istituti superiori cuneesi hanno dialogato con i giornalisti locali sui temi dell'informazione e della propaganda.

Due le sessioni che hanno accolto gli alunni degli Istituti superiori Grandis, Bianchi Virginio, De Amicis, Peano Pellico ed Azienda di Formazione Professionale Afp. In collegamento video il reporter di guerra Domenico Quirico e Luisa Impastato, la nipote di Peppino (il giornalista e attivista ucciso dalla mafia a Cinisi il 9 maggio del 1978)

Sul palco i direttori e i giornalisti delle principali testate locali. Hanno partecipato alla tavola rotonda moderata da Cristina Mazzariello (targatocn), Mario Bosonetto (Ordine dei Giornalisti del Piemonte), Samuele Mattio (Cuneodice), Carlo Borsalino (Rivista Idea e Ideaweb), Agata Pagani (La Fedeltà), Marco Turco (Unione Monregalese), Daniela Bianco (Telegranda), Luisella Mellino (Radio Piemonte Sound), Guido Martini (Il Saviglianese), Beppe Gandolfo (Mediaset) e Barbara Pasqua (Targatocn).

A portare i saluti il vicepresidente del CdA della Fondazione CRC Enrico Collidà, l'assessore alla Cultura Cristina Clerico, il presidente della Regione Alberto Cirio e il presidente dell'associazione Territori Enrico Anghilante e il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cuneo Claudio Massa.

L'evento è stato organizzato dall’associazione culturale Territori in collaborazione del gruppo editoriale More News e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Cuneo, del Comune di Cuneo, della Rappresentanza Regionale della Commissione europea a Milano e il sostegno della Fondazione CRC.

Nel pomeriggio, il corso di formazione per giornalisti e avvocati. Tante le tematiche affrontate.

Raccontare la mafia con il giornalista Giacomo Di Girolamo, direttore di Tp24.it e di radio Rmc 101, e autore della biografia del boss “Matteo Messina Denaro: L’invisibile”: “Quando racconti della lotta alla mafia vale la regole delle '3S', Sei Sempre Solo. Oggi i giovani vengono a bussare alla mia redazione e io li accolgo spingendoli a fare un giornalismo di prossimità. Solo così oggi si può raccontare la mafia”.

Libertà di stampa in Italia. A che punto siamo? Con Mauro Delgrosso, collaboratore dell’edizione di Parma del quotidiano “La Repubblica”, vittima di una vera e propria querela temeraria arrivata da un’azienda di Borgo Val di Taro per un articolo comparso nel 2017 in cui fotografava la situazione e le preoccupazioni sanitarie e ambientali all’epoca dei fatti. Dopo tre anni è stato prosciolto dalle accuse. Il giudice ha stabilito che l’articolo per cui era stato querelato “non costituisce reato”, è un legittimo diritto di cronaca, una “fotografia” della situazione. “La mia fortuna è stata quella di aver tenuto tutta la documentazione. Sono un giornalista pubblicista, per vivere faccio un altro lavoro. Sono stati tre anni umanamente difficili. Un consiglio? La fretta è cattiva consigliera, usate le parole corrette quando scrivete i vostri articoli”. Delgrosso ha avuto un grande sostegno da parte della associazione Ossigeno, l'acronimo di OSservatorio Su Informazioni Giornalistiche E Notizie Oscurate.

Libertà di stampa e il reportage di guerra con Costanza Spocci, giornalista, conduttrice e redattrice di Radio3Mondo, programma radiofonico della RAI che si occupa di affari esteri. Dal 2012 realizza reportage dal Medio Oriente, dall'Africa e dall'Asia centrale, occupandosi di conflitti e di questioni legate all'islamismo, ai movimenti radicali e alle migrazioni. Nel 2019 ha vinto il premio alla carriera Arrigo Benedetti (under 35). Costanza Spocci ha spiegato come ci si prepara per andare in una zona di conflitto e come relazionarsi con la gente del posto evitando situazioni di pericolo.

Diritto e dovere di cronaca. Quando si presenta la diffamazione a mezzo stampa? Con l’avvocato Alessandra Fossati, che ha vinto il premio “Avvocato dell'anno Diffamazione” 2021, socia dello Studio Legale milanese Munari Cavani: “Non creda chi diffama sui social di essere al riparo da querele”

A chiudere gli interventi il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte Stefano Tallia: “È importante che oggi si discuta e molto del futuro del giornalismo, ma sarà ancor più importante che da domani tutte le istituzioni si rendano conto che per difendere il bene comune dell’informazione sono necessarie le leggi di sistema attese da troppo tempo. Redistribuire le risorse pubblicitarie tra diffusori e produttori di contenuti a vantaggio di questi ultimi, assicurare condizioni economiche e di lavoro dignitose per tutti i giornalisti. Solo così si combattono i produttori di fake-news e le centrali della disinformazione”.