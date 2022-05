Gancia (Lega): "Apprezzo Draghi che all'Europarlamento chiede unità e una risposta federalista a questa crisi!

"Ho apprezzato lo spirito dell'intervento di oggi del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo per un percorso comune di riforma dell'Europa, per affrontare questo periodo difficile di crisi economica, energetica, di sicurezza e umanitaria, temi sui cui la Lega è da sempre impegnata.

Non possono essere i singoli Stati a rispondere ai cambiamenti geopolitici in atto e a fronteggiare gli effetti di crisi cosi devastanti, servono risposte rapide, concrete e comuni da parte dell’Unione Europea.

Bene dunque interventi immediati per i tagli alle bollette a imprese e privati e il sostegno al potere di acquisto delle famiglie attingendo ai fondi Sure.

Personalmente sono rimasta stupita, in senso positivo, del fatto che il premier Draghi abbia nominato per almeno 5 volte la parola federalismo durante il suo intervento: auspico però che il federalismo non venga inteso calato dall'alto, perché non sarebbe vero federalismo".