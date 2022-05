I bambini delle scuole dell’infanzia di Barge protagonisti di “Un girotondo per la Pace”

Martedì 26 Aprile alle ore 9.30 in Piazza Giacolettisi è svolta l’iniziativa “Un girotondo per la Pace”, volta alla sensibilizzazione alla pace ed alla promozione di relazioni positive, con protagonisti i bambini delle scuole dell’infanzia di Barge capoluogo, San Martino e Crocera.

Il Dirigente Scolastico e la Sindaca hanno aperto la mattinata con un discorso sull’importanza di una convivenza pacifica, a partire dai piccoli gesti della vita quotidiana. E’ poi seguita la toccante testimonianza di una madre ucraina, ospite di una famiglia bargese, che ha condiviso con la platea il difficile momento che il suo popolo sta attraversando; la propria figlia, insieme ad un’altra bambina ucraina, è stata da poco accolta nella scuola dell’infanzia di Barge capoluogo.

L’incontro ha così permesso di dare un caloroso benvenuto alle due nuove alunne, la cui accoglienza testimonia come attraverso la sensibilità, il sorriso e la buona volontà si possa superare ogni ostacolo, anche quando non si parla la stessa lingua. Il Gruppo degli Alpini e i Volontari della Protezione Civile A.N.A. di Barge hanno contribuito all’iniziativa con il loro prezioso aiuto nella raccolta dei cibi di prima necessità donati generosamente dalle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, per poi consegnarli ai profughi in Ucraina.

I bambini hanno ballato e cantato il “Girotondo della Pace”; dopo il lancio in cielo dei palloncini che, con i loro colori, hanno riprodotto la bandiera della pace, la mattinata si è infine conclusa con la “Marcia della Pace” verso il parco giochi inclusivo.

Il Dirigente Scolastico Dott. Davide Laratore, così ha affermato: “è stata davvero una bella mattinata di condivisione e di accoglienza, che ha unito gli alunni di Barge capoluogo e delle frazioni; un grazie particolare alle insegnanti, all’Amministrazione Comunale, al gruppo degli Alpini e volontari della Protezione Civile A.N.A. di Barge, alle famiglie Ucraine e soprattutto ai nostri splendidi allievi, che sempre, con la loro semplicità ed innocenza, spingono noi adulti a momenti di riflessione, affinché si torni a guardare il mondo con gli occhi dei piccoli, senza pregiudizi e timori”.