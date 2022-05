Nel giardino di Solaria si presenta il libro “Pirati - Una famiglia e l’incubo Covid”

Sabato 7 maggio, alle 18 nel giardino di Solaria Opere in via Pusterla n. 1 a Saluzzo, si terrà la presentazione del libro “Pirati - Una famiglia e l’incubo Covid” di Fabio Garnero per Echos Edizioni. “Pirati, di Fabio Garnero, è un reportage dal fronte, un resoconto di guerra.

Ma la guerra che lui racconta non è quella delle bombe e dei mitra, è quella contro un nemico invisibile, un virus che sottrae aria e squassa i polmoni. Ed è una guerra interna al proprio corpo e a quello dei suoi familiari. Ma come spesso accade nelle guerre, i fronti sono più d’uno, e il secondo che si apre è quello della corsa contro il tempo, delle cure, delle deportazioni in ambulanza, del caos… Una lettura fondamentale per capire la gravità di un virus e la facilità con cui il sistema possa Vacillare”.

Ad accompagnare Garnero nella presentazione ci sarà il noto scrittore di noir Massimo Tallone. In caso di pioggia l’evento si terrà nel salone del Caffè Principe, in via Silvio Pellico sempre a Saluzzo.

Fabio Garnero

Fabio Garnero nasce e vive con la sua famiglia nella storica città di Saluzzo. Architetto di formazione, si specializza in gnomonica, l’arte di costruire gli orologi solari, diventando uno dei massimi esponenti del settore e restauratore. Ha curato la pubblicazione di diversi volumi e testi divulgativi sulle meridiane; la sua prima pubblicazione descrive il patrimonio artistico delle porte della sua città.